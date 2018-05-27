「哪裡發電哪裡用！」空品改善奏效 林佳龍：速推「中電中用」

台中市府表示，過去三周，台中PM2.5濃度平均18微克，比北部20微克呈現更好的成績。（盧金足翻攝）

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台中市長林佳龍27日在臉書發文表示，「哪裡發電哪裡用！」希望中央加速推動「中電中用」，以區域電網做為能源政策改革的重點，是應該要盡速達成的方向。（盧金足翻攝）
這幾天很多台中市民發現，霧霾退散，白雲特別亮眼，空品變好。（盧金足攝）

這幾天很多台中市民發現，霧霾退散，白雲特別亮眼，空品變好！市長林佳龍27日也在臉書PO文指出，空品逐步看見改善，但市府不能自滿，他這幾年主張的「中電中用」，一定要加速達成，以區域電網做為能源政策改革的重點，是應該要盡速達成的方向，搭配完善大眾運輸系統，台中的空氣品質才能更進一步改善。

林佳龍以統計數據說明，台中PM2.5的來源，有14.6％來自已存在30年的火力發電廠，雖然市府開首例核減中火生煤許可量，確保永無「火力全開」的可能性，但「中電北送」的情形仍然存在，中火長期供給北部地區的發電，汙染卻留在地方，對中部居民並不公平，這是發電的環境正義。

「哪裡發電哪裡用！」林佳龍希望中央加速推動「中電中用」，以區域電網做為能源政策改革的重點，是應該要盡速達成的方向。

台中市府表示，依據行政院環保署空品測站資料，台中市過去三周細懸浮微粒PM2.5平均值降至18微克，空品較北部許多縣市佳。

林佳龍說，過去三周，台中PM2.5濃度平均18微克，比北部20微克呈現更好的成績，台中的空品持續改善是好事，也該給辛苦市府同仁鼓勵，但他還是提醒，不能因此掉以輕心。

「空汙在過去從不是政府關注的問題，專注拚經濟，空品維護被忽略！」他從擔任立委開始推動空汙法修法，到上任市長三年多來，與市府團隊向專家請益，盤點各種汙染源，逐一設計對策。

包括中火的降載機制、生煤減量、汰換二行程機車、輔導工廠汰換燃油鍋爐等措施，但這只是彌補長年以來政府應做卻未做的，現在，更應加速前進。

(中時 )

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