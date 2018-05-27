NBA》真會牽拖！球爸痛罵湖人訓練師無能

2018年05月27日 09:33 中時電子報 黃及人

為了替自己寶貝兒子「球哥」朗佐鮑爾找藉口，「球爸」快把所有湖人上下都罵光了！《Lakers Nation》27日報導，面對球哥在菜鳥球季因傷缺席30場例行賽，球爸竟把問題全歸湖人訓練師彼得森身上，更公開指責彼得森無能。

「我希望朗佐能在下季比本季健康，畢竟他經歷那些傷痛，假如像是彼得森那樣訓練，根本太浪費時間，也太糟糕，朗佐已不是當初的他了，」球爸說，「當他第1次去湖人前，他從來沒有受過傷，也不會因為傷痛困擾。」

只能說球爸太會牽拖了，畢竟NBA比賽強度跟大學不能相比，球哥自己身體對抗能力也不夠，當然很容易受傷，跟彼得森的訓練強度毫無關連，只是球爸本季看到湖人輸球，就罵總教練華頓，現在換罵訓練師也算理所當然。

「那些傢伙告訴我，他們已幫朗佐做過特訓，不！朗佐需要額外練習，但那些人不允許，只會裝作自己是世界上最好訓練師的樣子，因為他們幫過一些球星做過訓練，」球爸說，「我只想叫他們把那些球星找來，為何他們會受傷呢？」

反正千錯萬錯都是別人的錯，球爸這種不負責任的胡亂批評，只會繼續造成湖人內部雜音不斷，就算朗佐鮑爾再有天分，有這種老爸當靠山，想要真正突破成長為1名頂級球星，恐怕是更加困難的事情！

(中時電子報)