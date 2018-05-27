房地糾紛怒潑女職員硫酸重傷 莽男判六年半

廖男跟女友與土地開發公司發生糾紛，去年竟朝職員潑酸，導致對方全身32%嚴重灼傷。(示意圖/達志影像)

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中時

廖姓男子及林姓女友，與土地開發公司有房地、借貸糾紛，去年7月林擋下開發公司黃姓女職員去路，廖自黃身後潑硫酸，致黃全身32%嚴重灼傷，檢方依殺人未遂罪起訴廖、林；士林地院改依重傷害罪判廖6年6月，另林被依強制罪判拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決指出，廖、林與土地開發公司楊姓負責人、黃姓女職員有房屋土地、140萬借貸等糾紛，廖心生不滿，去年7月6日將用來清洗魚缸的1瓶硫酸藏於車內，邀林女共赴開發公司等候黃女或楊男解決糾紛。

林、廖至北市民族西路187巷口，遇騎車外出的黃女，林擋在黃機車前，廖拿硫酸自黃女後方潑灑，黃被潑酸後棄車逃跑，廖追上再往黃身上潑酸，致黃女臉頸、胸部及四肢高達32％面積3度化學性燒燙傷，廖、林亦遭硫酸噴濺受傷，廖還丟下女友逃離現場。

事後廖到派出所清洗身上硫酸，並向員警自首，另留在現場的林女亦報警，並等候員警到場，警方依殺人未遂罪將2人移送士檢起訴。

法院審理時，廖辯稱只是一時起意教訓黃，沒有殺人故意，女友不知他帶硫酸，另黃女證稱，她與林女爭吵時，廖在旁沒說話，直接潑酸，法官認為，廖當時並無喊叫欲致黃女於死言論，另林案發時與廖站同側，亦遭硫酸波及受傷，認定林不知男友預謀潑酸，2人均無殺人犯意。

法官認為，廖僅因糾紛潑酸致被害人重傷，其身體、精神、經濟均受嚴重負擔，犯罪損害非輕，且廖、林否認犯行，未與被害人和解或賠償，判處廖徒刑6年6月，林女判拘役50日，本案可上訴。

(中時 )

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