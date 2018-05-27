《時來運轉》瘋世足玩運彩 大獎跟著來！

2018年05月27日 09:57 中時電子報 綜合報導

瘋世足玩運彩大獎跟著來活動啟動，威剛科技陳香蘭經理(左二)、體育署長官徐淑婷(左三)、康康(中)、台灣運彩總經理林博泰(右三)、台灣樂富馬希禮總經理(右二)預祝2018世足賽台灣運彩銷售長紅。(台灣運彩提供)

距離2018俄羅斯世界盃足球賽已進入倒數20天，台灣運彩全力衝刺，本週末（5/26-27）於威秀廣場舉辦「瘋世足 玩運彩 大獎跟著來」活動，邀請大朋友帶著小朋友一起到現場參與，小朋友可以體驗踢足球樂趣，大朋友可以認識運彩投注，活動現場將送出多項限量好禮，共同炒熱世足賽；除了先前與中華電信共同推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，世足賽所有64場賽事「全面提供單場投注」，掀起一股「瘋世足 玩運彩 大獎跟著來」的風潮。活動邀請知名藝人所組成的黑熊足球隊領隊康康為活動加持，與民眾進行投注PK賽，現場大聲呼籲：買台灣運彩就能直接幫助國家體育，因為每買100元運彩就有10元自動挹注到國家運動發展基金，看世足買運彩是一件很潮的事情，朋友間可以有很多話題，同時也有機會把賓士開回家，真是一舉數得。

體育署表示，足球六年計畫是體育署對足球運動向下紮根第一步，透過基層足球教育、拓展到國、高中及大學教育，期待台灣足球的世界排名能進入百名之內。發展國家體育重要的經費來源，有一大部分就是來自運動彩券所挹注的運動發展基金，民眾投注運彩的「小希望」可以匯集成體育發展的「大力量」，大家投注運彩就是支持國家體育，活動現場也有電視牆不斷輪播由體育署號召6位運動明星製播的運彩形象廣告，包括世界球后戴資穎、桌球好手蔣澎龍、運動主播林柏妤、職棒球星張志豪、舉重金牌郭婞淳以及奧運國手陳宥辰等，其中蔣澎龍及陳宥辰還是現在台灣運彩經銷商，一起為台灣運彩及國家的運動發展共同宣傳。

台灣運彩表示，2018世足賽要讓消費者有不一樣的震撼，除了先前推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，所有64場賽事「全面提供單場投注」，寫下運彩開賣以來，第一個「全面單場」國際賽事的紀錄，也是繼「24小時營運」最吸睛的話題。目前小組賽第一輪的16場比賽已全部開盤提供投注，賽前的投注玩法包括不讓分、讓分、大小、單雙、進球數、雙勝、兩隊是否都進球、半全場賽果、半場玩法、正確比數等10種，加上其他展開的組合最高可開出26種不同玩法(視強弱懸殊對戰提供對應的玩法)，也創下運彩歷年來就國際賽事提供最多種玩法的紀錄。

身為黑熊足球隊領隊的康康現身為活動站台，康康表示台灣藝人組成黑熊足球隊就是想透過藝人的力量推廣足球運動，正值四年一度的世足賽熱潮，一定要為足球盡一份力，得知買台灣運彩就能直接幫助國家體育時，二話不說就答應來協助推廣。康康預測本屆世足賽應該會由德國隊贏得冠軍，也一定會去買冠軍彩券支持。世足賽期間全球的話題都圍繞著足球，大家可以呼朋引伴一起「瘋世足 買運彩 助體育」，不僅是潮流也可增加彼此互動，還有機會得大獎。

台灣運彩「瘋世足 玩運彩 大獎跟著來」活動現場透過踢足球闖關遊戲，讓民眾實地體驗6種運彩足球玩法的樂趣，雙整點還有趣味的有獎問答，送出多項限量好禮讓民眾帶回家，歡迎大家本週末(5/26-27)上午11點~晚上7點到信義區威秀廣場共同「瘋世足」；現場申辦網路會員且完成開通，即可獲得一杯全家便利商店的熱拿鐵；不限球種投注台灣運彩，單張/筆購滿1,000元以上並上網完成登錄，就有機會可以抽賓士汽車、emoving Shine中華電動二輪車、iPhoneX、聲寶55吋4K電視等大獎，活動詳情請上台灣運彩網站查詢。

(中時電子報)