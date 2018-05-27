台灣青壯年罹癌率倍增 醫師點出驚人原因是…

2018年05月27日 10:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣均壽逐年攀升，但青壯年罹癌數字卻相當驚人，過去30年已大幅成長近１倍。本身罹癌的醫師蔡松彥今（27）日表示，人類之所以罹癌，體質只占了10至15%，環境汙染、肥胖、營養不良等問題才是罹癌率大增的主因。其中，農藥使用量大增最值得注意。

中央社報導，彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥不菸不酒，且熱愛登山活動，但他卻在多年前健檢時確診肺腺癌2A期，腫瘤約4公分大，而且已經轉移，5年存活率只有25%。

蔡松彥今在記者會中分享抗癌心得，他表示，自己從醫師變成病人，心中猶如投下一顆震撼彈，他隨即進行腫瘤切除手術、化療4個月，然而癌症卻在短短5個月後再次復發。他回憶當時的心境，只覺得「人生從彩色變成黑白」，他最後靠著正規醫療搭配營養、運動、心境調整等方式，成功抗癌。

蔡松彥說，過去30年間，台灣30至50歲的癌症發生率增加1倍，每2.5到3人中就有一人會罹癌，每3.5人有一人會因癌症離世，而且男性罹癌風險高於女性。他認為，人類之所以罹癌，體質只占了10至15%，環境汙染、肥胖、營養不良等問題才是罹癌率大增的主因。

全身幾乎所有癌症都和農藥有關，台灣農藥用量更是高得嚇人，蔡松彥說，根據2005年統計，台灣平均每公頃使用12.6公斤農藥，比世界平均用量3.12公斤高出近4倍；2010年資料顯示，台灣平均每人一年要喝下一罐可樂鋁罐的農藥量。

彰化基督教醫院營養師林佳青建議，民眾在選擇食材時，除了應確認新鮮度，也可多選擇有機農產品或是生長期較短的小葉菜類，可連續採收的豆菜類或瓜果菜類。

(中時電子報)