MLB》球隊不抱持期待 陳偉殷繳好投回應

2018年05月27日 10:28 中時電子報 蔡銘仁

陳偉殷自2016年到馬林魚後，前兩個球季因傷所苦，今年又因復健晚開季，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)顯然對這有些意見，本周曾直言，馬林魚對陳偉殷沒有太多期待，不過，陳偉殷很爭氣，今(27日)先發對戰國民，用7.1局失1分好投，證明自己身手仍在。

據《邁阿密太陽報》報導，麥總本周受訪時，曾直言馬林魚現在對陳偉殷能否做出貢獻，重新鍛鍊好並做足準備，不抱持太高的期待。陳偉殷開季前5場先發，不只1次比預期還早被換下場，麥總讓人摸不著頭緒的調度，多少顯露出他對陳偉殷的信任感，確實有些不足。

陳偉殷沒因此被打敗，此役掛帥主投，讓國民打者一籌莫展，一路投到8上，才被狄佛(Wilmer Difo)轟陽春炮失1分，隨後退場休息。總計他用94球投7.1局，被打3安、失1分，另有6K、2保送，投球局數是自美國時間2015年8月10日後，最長的先發局數。

「我嘗試把球投到各個位置，和打者交手。」陳偉殷提到這場比賽的策略，如此說道，當投到第8局，他試著不去想太多，只專注於對決打者，「如果能做到這點，專注於自己的投球，好的結果就會出現。」麥總這回也讚賞陳偉殷，這場確實投得很好。

麥總認為，陳偉殷這場投得更有侵略性，也把局數拉得更長，這是讓人為之振奮的表現。只是馬林魚沒能多得分，陳偉殷苦撐7.1局，再度無緣第2勝，麥總坦言，「我們無法幫助他拿到勝投，這令人遺憾。」陳偉殷賽後戰績1勝2敗，自責分率從6.55下修到5.22。

談到陳偉殷，國民的雷諾茲(Mark Reynolds)不諱言，陳偉殷整場讓國民吃足苦頭，打擊時備感挫折，要緩解這種狀況，就需要1個好的打擊，激發球隊的能量，「狄佛今天就扮演了這樣的角色，很重要的全壘打。」

(中時電子報)