綠營明提人選 丁守中：民進黨基本盤很快會回來

民進黨明將提出台北市長建議人選，國民黨參選人丁守中說，民進黨人選一出爐，民調很快會回到基本盤，縱使目前藍營民調占上風，他仍不敢過份樂觀。（陳燕珩攝）

友善列印
中時

民進黨在台北市長之戰啟動徵召，昨政見會後，選對會預計28日像黨主席蔡英文提出單一建議人選，目前立委姚文智呼聲最大，外界認為姚戰力不強，提姚等同「禮讓」國民黨參選人丁守中。不過，丁今出席活動表示，民進黨自提人選後，民調絕不會像現在僅10％，相信很快會達到基本盤，藍營仍要步步為營。

丁守中今早參加國民黨南港區黨部活動，與副主席郝龍斌、市議員參選人同台義賣高麗菜，被問及明天民進黨人選就會出爐，丁守中強調，民進黨作為執政黨要有黨格，本就該推出候選人，且基層有強烈需求，相信確定人選後，綠營民調不會只有現在8％、10％，很快就會達到基本盤。

外界認為，藍綠現在共同的默契都是主打柯文哲？丁守中說，柯掌握所有行政資源，雖說不輔選，卻用市府龐大行政資源在打選戰，各局處都在幫市長拍電影，他已把市府作為競選總部了，因此目標還是鎖定柯文哲。但丁強調，他與民進黨沒有默契，只有跟市民有默契，要讓台北變得更進步、更繁榮。

以目前局勢來看，丁守中現階段民調居首，若民進黨推派人選不夠強，又與柯文哲白綠廝殺，將更穩定藍營選情。不過，丁守中認為仍要步步為營，「我們不敢過分樂觀」，還是會努力結合議員和里長，全力以赴。

另外，昨國民全國青工會主辦全台接力路跑活動，原定北北基宜縣市長參選人要在深澳電廠前合體，但最後僅謝立功現身，丁守中表示，昨天整場活動是連貫的，他出席中央黨部的場次，沒有到基隆去，他強調，年輕人辦活動沒有聯繫好，但還是要給他們鼓勵。

外界好奇，北北基宜聯盟何時會成形？丁守中說，很快的，他們正在擬定共同的政見，「隨時可能發生」，他也強調，不需要由黨中央來促成，各候選人都希望促成，北北基宜本來就是共同生活圈，大家都受深澳電廠影響，市民健康造成嚴重傷害，4人絕對會站在一起。

至於雙北連線，丁守中說，他與侯友宜的幕僚一直都有保持聯絡，雙方很多政見是共通的，包含雙北醫療、交通和環保領域等，會提出共同目標。

(中時 )

對北市選舉有信心 姚文智：藍的… 中市南山截水溝工程進度達60％ …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。