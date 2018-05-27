綠營明提人選 丁守中：民進黨基本盤很快會回來

2018年05月27日 10:35 中時 陳燕珩

民進黨在台北市長之戰啟動徵召，昨政見會後，選對會預計28日像黨主席蔡英文提出單一建議人選，目前立委姚文智呼聲最大，外界認為姚戰力不強，提姚等同「禮讓」國民黨參選人丁守中。不過，丁今出席活動表示，民進黨自提人選後，民調絕不會像現在僅10％，相信很快會達到基本盤，藍營仍要步步為營。

丁守中今早參加國民黨南港區黨部活動，與副主席郝龍斌、市議員參選人同台義賣高麗菜，被問及明天民進黨人選就會出爐，丁守中強調，民進黨作為執政黨要有黨格，本就該推出候選人，且基層有強烈需求，相信確定人選後，綠營民調不會只有現在8％、10％，很快就會達到基本盤。

外界認為，藍綠現在共同的默契都是主打柯文哲？丁守中說，柯掌握所有行政資源，雖說不輔選，卻用市府龐大行政資源在打選戰，各局處都在幫市長拍電影，他已把市府作為競選總部了，因此目標還是鎖定柯文哲。但丁強調，他與民進黨沒有默契，只有跟市民有默契，要讓台北變得更進步、更繁榮。

以目前局勢來看，丁守中現階段民調居首，若民進黨推派人選不夠強，又與柯文哲白綠廝殺，將更穩定藍營選情。不過，丁守中認為仍要步步為營，「我們不敢過分樂觀」，還是會努力結合議員和里長，全力以赴。

另外，昨國民全國青工會主辦全台接力路跑活動，原定北北基宜縣市長參選人要在深澳電廠前合體，但最後僅謝立功現身，丁守中表示，昨天整場活動是連貫的，他出席中央黨部的場次，沒有到基隆去，他強調，年輕人辦活動沒有聯繫好，但還是要給他們鼓勵。

外界好奇，北北基宜聯盟何時會成形？丁守中說，很快的，他們正在擬定共同的政見，「隨時可能發生」，他也強調，不需要由黨中央來促成，各候選人都希望促成，北北基宜本來就是共同生活圈，大家都受深澳電廠影響，市民健康造成嚴重傷害，4人絕對會站在一起。

至於雙北連線，丁守中說，他與侯友宜的幕僚一直都有保持聯絡，雙方很多政見是共通的，包含雙北醫療、交通和環保領域等，會提出共同目標。

(中時 )