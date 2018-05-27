中市南山截水溝工程進度達60％ 拚2019年底完工

台中海線南山截水溝工程，2016年4月開工，下游山腳大排拓寬整治工程和8座橋樑改建工程進度已達60％，其中蚵寮橋已完工。（圖／台中市府提供）

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南山截水溝工程，下游山腳大排拓寬整治工程和8座橋樑改建工程進度已達60％。（圖／台中市府提供）

台中海線居民期盼40年的南山截水溝工程，市長林佳龍上任後陸續克服土地徵收及龐大經費等問題，順利爭取到中央「流域綜合治理計畫」補助，2016年4月開工，下游山腳大排拓寬整治工程和8座橋樑改建工程進度已達60％，其中的蚵寮橋已完工，上游新建截水溝與橋梁改建工程完成招標，整體工程預計2019年底完工，可望進一步從根本改善易淹水問題。

「過去沒做的，現在一次補回來！」水利局長周廷彰指出，南山截水溝早在1975年就由台灣省政府建設廳規畫，因土地徵收面積及費用龐大，延宕40年仍無法執行，經濟部水利署曾進行計畫修正，縮小截水溝範圍，並將截水溝截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，徵收土地面積由147公頃降為42公頃左右，整治長度達6500公尺，總經費50億元，也讓工程進行露出曙光

林佳龍上任後，加速協調中央補助工程經費，並爭取民代支持，順利爭取到中央「流域綜合治理計畫」補助，讓工程克服困難，終於在2016年4月動工，並由水利局率先啟動下游山腳大排拓寬整治工程和8座橋樑改建工程，目前進度約60%，年底可達80％，8座橋梁中的蚵寮橋已完工。

此外，南山截水溝新建工程(鷺山橋至北勢溪匯流口)及橋樑改建工程，也已分別由經濟部水利署第三河川局及市府建設局執行，已於今年上半年陸續完成工程發包，整體工程預計於108年底完工。

水利局指出，整體工程完工後，上游山洪截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，可有效分擔整體流域的排洪壓力，改善367公頃易淹水地區，從根本解決海線居民長年的夢魘，也進一步帶動地方發展。

此外，水利局也邀集相關單位進行沿線區域排水系統改善、雨水下水道建置、鐵公路排水改善、山坡地整治、農田排水及市區中小排改善等流域整體治理工作，並同步進行大肚山地區水土保持計畫及山坡地開發管制，以減少排水的負荷，改善台中港特定區整體排水問題。

(中時 )

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