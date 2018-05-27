逾四成學前孩兒童學英語 每年至少花1.4萬元

2018年05月27日 11:06 中時 林志成

面對全球化趨勢，家長對孩子的英語能力愈來愈重視。根據今天發表的「台灣兒少英語調查報告」，42％家長在孩子入小學之前，就讓他們學習英語，平均每周學習6.3小時；另有29.2％家長每年花費超過4.8萬元在孩子的英語學習上。

承辦台灣地區多益、托福等英語檢測的多益公司，委託世新大學民調中心，針對國中小學童的家長進行「台灣兒少英語教育調查」，在3月28日到4月9日有效調查各縣市國小國中生的家長1070人，並在今天發表結果。

世新大學民意調查民調中心執行秘書鍾岳勳說，調查顯示，家長們期待孩子學英語的目的，最多人回答「國際化（人際溝通）占 39.9％，其次是「未來就業」有 37.9％，「國內升學」則占 32.2％。

調查指出，2.7％的小孩在就讀幼兒園前、39.3％在就讀幼兒園期間開始學英語，也就是有高達42％的小朋友，在進入國小前就開始學英語。

調查說，有64.2％的家長認為學校的英語教育不足夠，因此除了學校的英語課之外，有 69.2％的家長還安排孩子到補習班、安親班學習英語；接近5成的家長認為，他們的孩子在補習班、安親班學英語幫助最大。

家長在送小孩到補習班、兒親班、購買學習產品以學習英語的費用，調查顯示，約有1成家長1年花費9.6萬元以上，約2成花4.8萬元到9.6萬元間、約1成花費2.4萬元至4.8萬元。總體來說，29.2％的家長每年花費超過4.8萬元在孩子的英語學習上。

師大附中英語老師吳詩綺說，台灣的孩子學英語非常兩極化，很多家長非常早就將小孩送到全美語補習班，一天接觸英語至少8小時；沒有資源的家長，則只能倚賴學校，在國小一年級，每周只學一節英語。

「英語學習的巨大落差，早就在國中教育會考成績顯現出來。」吳詩綺表示，在國中教育會考中，有33％的考生英語成績得C，如果再加上得B的考生25％，也就是達55％的考生的英語屬於中下程度，這是政府及家長必須正視的問題。

吳詩綺同時是三個孩子的母親，平常她會挑選適合程度的英文書籍或繪本，與孩子一起共讀。過程中若遇到關鍵的英文單字，可以放慢速度重讀，也不要直接告訴孩子單字的中文意思，而是透過圖片讓孩子聯想，藉由這種方式，提升孩子的英語能力。

忠欣公司今天首度在台北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等6個考區舉行「托福兒少系列測驗」的TOFEL Primary測驗，適合8歲以上學童，約有千人參加。

(中時 )