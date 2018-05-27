假日農市登場 南投縣農特產推廣協會爭取三贏

2018年05月27日 12:17 中時 楊樹煌

翻爆-午報》▲中興新村假日農市吸引民眾前往逛街並採購價廉物美農特產品。（楊樹煌攝）

翻爆-午報》▲中興新村假日農市為廣招民眾到來，現場並安排社區及社團進行歌舞才藝表演。（楊樹煌攝）

南投縣關心地方觀光產業的有心人士，為創造縣內農特產品產、銷、消費三贏局面，除成立「南投縣農特產推廣協會」，並在中興新村中興會堂廣場，舉辦兩天的「假日農市」，邀請小農、青農、物流、網路電商、農特產形象包裝業、農產加工廠和全台主要縣市農特產運銷公司共同參與，今27日假日市集吸引大批採購人潮湧至。

南投縣農特產推廣協會總幹事陳榮晴表示，為協助南投縣農民生產的農特產品有更直接的銷售通路，特由縣內出身或關心南投農業的人士，結合產官學界與媒體業者，組成非營利的民間團體，期為縣境農友服務，並為農產有效打開市場。

農特產推廣協會為廣招徠消費民眾，現場特推出當季滯銷蔬菜、水果作破盤價拋售，也安排弱勢團體現場義賣，並邀請神秘佳賓到場愛心代言，以營造出產農、銷售業和消費大眾的三贏，現場有百餘攤商參與，並也吸引消費都熱烈至選購價廉物美的各式農特產品。

假日農市的另一端，南基醫院派出醫護站現場坐鎮、監理站、縣府交通隊、稅務局、衛生局也都到場進行諮詢服務和政令宣導；同德家商還則派出烹飪班師生，引用當季農特產，調製各種可口菜餚分享遊客，展現校方優秀廚藝教學，除協助推廣地方農特產並創造人潮，一舉數得。

(中時 )