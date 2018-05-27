假日農市登場 南投縣農特產推廣協會爭取三贏

翻爆-午報》▲中興新村假日農市攤位現場還展示農業科技的無人飛機空中噴藥作業功能。（楊樹煌攝）

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翻爆-午報》▲中興新村假日農市吸引民眾前往逛街並採購價廉物美農特產品。（楊樹煌攝）
翻爆-午報》▲中興新村假日農市為廣招民眾到來，現場並安排社區及社團進行歌舞才藝表演。（楊樹煌攝）

南投縣關心地方觀光產業的有心人士，為創造縣內農特產品產、銷、消費三贏局面，除成立「南投縣農特產推廣協會」，並在中興新村中興會堂廣場，舉辦兩天的「假日農市」，邀請小農、青農、物流、網路電商、農特產形象包裝業、農產加工廠和全台主要縣市農特產運銷公司共同參與，今27日假日市集吸引大批採購人潮湧至。

南投縣農特產推廣協會總幹事陳榮晴表示，為協助南投縣農民生產的農特產品有更直接的銷售通路，特由縣內出身或關心南投農業的人士，結合產官學界與媒體業者，組成非營利的民間團體，期為縣境農友服務，並為農產有效打開市場。

農特產推廣協會為廣招徠消費民眾，現場特推出當季滯銷蔬菜、水果作破盤價拋售，也安排弱勢團體現場義賣，並邀請神秘佳賓到場愛心代言，以營造出產農、銷售業和消費大眾的三贏，現場有百餘攤商參與，並也吸引消費都熱烈至選購價廉物美的各式農特產品。

假日農市的另一端，南基醫院派出醫護站現場坐鎮、監理站、縣府交通隊、稅務局、衛生局也都到場進行諮詢服務和政令宣導；同德家商還則派出烹飪班師生，引用當季農特產，調製各種可口菜餚分享遊客，展現校方優秀廚藝教學，除協助推廣地方農特產並創造人潮，一舉數得。

(中時 )

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