台中空品轉好看得見 林佳龍：往國家空品標準繼續衝刺

台中市長林佳龍（右二）強調，空品變好，會繼續衝刺，希望在2020年讓台中PM2.5年均濃度降至每立方米15微克的國家空氣品質標準。（盧金足攝）

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市府表示，過去三周台中PM2.5濃度18微克，相對北部20微克還要更好，顯示台中空品持續進步中。（盧金足翻攝）

根據行政院環保署空品測站顯示，台中市過去三周PM2.5平均值降至每立方米18微克，空品比北部許多縣市都來得優良。市長林佳龍27日表示，很欣慰看到台中空品持續進步，但還不滿意，市府會繼續衝刺，目要2020年PM2.5年均濃度降至15微克國家空氣品質標準。

林佳龍今天出席南屯國民運動中心啟用典禮，會後受訪時，對媒體詢台中市過去三周PM2.5平均值表現優於北部許多縣市的看法，林佳龍指出，台中空氣品質已逐漸改善，他上任三年多以來，PM2.5年均濃度已從103年每立方米27微克，下降至106年的20.2微克；過去三周台中PM2.5濃度18微克，相對北部20微克還要更好，顯示台中空品持續進步中。

市府針對轄內固定、移動、逸散三大汙染源管制全力以赴，固定汙染源方面已刪減台中火力發電廠生煤用量24％，針對一般工廠鍋爐重油燃料也透過加嚴排放標準及補助雙管齊下，推動改用燃氣，降低空汙。

針對移動汙染源，林佳龍強調，市府鼓勵汰換老舊二行程機車，並補助電動機車及自行車，減少通勤及運輸過程中所產生的汙染；市府也積極推動大眾運輸，例如捷運綠線已快完成，鐵路高架化今年將全線通車，並持續規畫iBike出租站，而台中電動公車數量也持續是六都第一，相信透過台中交通的改善，可以減少空汙產生。

「看到台中空品進步值得欣慰，但我們還不滿意！」林佳龍說，會繼續衝刺，希望在2020年讓台中PM2.5年均濃度降至每立方米15微克的國家空氣品質標準。

(中時 )

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