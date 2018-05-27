銀樓被偷65兩305萬黃金 1嫌被逮 老闆高興到哭

2018年05月27日 11:22 中時 郭韋綺

岡山銀樓竊案偵破追回近半數金飾。(郭韋綺翻攝)

岡山銀樓竊案偵破追回近半數金飾。(郭韋綺翻攝)

竊盜前科陸姓竊賊坦承犯案。(郭韋綺翻攝)

高市岡山區24日發生銀樓竊案，竊賊趁銀樓打烊後，潛進銀樓竊走銀飾共計65兩多，損失金額300多萬元，警方獲報組成專案小組調閱監視器，鎖定53歲竊盜前科陸姓男子涉重嫌，持搜索票到住家起獲銀樓金飾贓物，以及犯案所穿衣物、手套、漁夫帽。陸男坦承欠債遭地下錢莊暴力逼債，才鋌而走險侵入銀樓行竊。全案依加重竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並向法院聲押。

24日早上7時30分，岡山區平和路一家銀樓老闆，準備開門營業驚覺銀樓被竊賊潛入，清算後發現被搜括金飾65兩多，損失約305萬元。

專案小組調閱案發現場路口監視器及週邊商家監視器，發現竊賊趁24日凌晨2點深夜無人爬上銀樓前的電線桿，徒手攀爬到銀樓2樓，再破壞鋁窗侵入銀樓行竊，竊賊非常狡猾，行竊時騎乘腳踏車前往案發地，並戴手套、口罩、漁夫帽作案，規避警方查緝，因此研判應為慣竊。

專案小組不眠不休向擴大調閱週遭店家及路口商家數百支監視器影像，過濾比對可能涉案人車，逐一清查比對刑案慣竊紀錄，經分析過濾竊嫌身型特徵、穿著、犯罪手法交叉比對，迅速掌握轄區竊盜前科慣竊陸姓男子涉有重嫌。

為避免竊賊將金飾變賣銷贓，26日向橋頭地檢署及法院聲請核發拘票、搜索票獲准後，即刻趕往陸嫌住家執行拘捕搜索，起獲遭竊31兩金飾贓物，查扣犯案時所穿著衣物、手套、漁夫帽。

陸男供稱，向地下錢莊借貸，並遭地下錢莊恐嚇暴力逼債，由於他在銀樓附近工作，每天都會經過銀樓好幾次，對銀樓老闆生活作息一清二楚，於是趁打烊後攀爬侵入銀樓行竊，部份竊得金飾已變賣現金20萬元拿去償還債務。

銀樓老闆接獲通知到警局認領，確認為其所失竊金飾，對警方迅速追回近半數金飾，激動的落淚不斷道謝。

(中時 )