NBA》不肯投降！勇士逆轉宰翻火箭扳平

2018年05月27日 11:20 中時電子報 黃及人

克雷湯普生(右)27日攻下全場最高35分。(美聯社)

就算首節打完處於17分大幅落後，身為衛冕軍的勇士仍然沒在怕！勇士27日在西區冠軍賽G6，靠著柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生得分都破20，終場115比86逆轉擊潰火箭，也把雙方戰績扳成3平，搶七大戰29日在休士頓舉行。

火箭開賽就靠艾瑞克戈登與阿里查三分火力取得領先，哈登也中止三分球低潮，在連續22次三分球落空後，投進個人首顆三分球，幫助火箭打完首節，取得39比22大幅領先，火箭首節三分球12投8中，反觀勇士7投1中。

勇士當然不肯坐以待斃，杜蘭特次節火力回溫，克雷湯普生與柯瑞也有支援，勇士一度追到只差5分，不過哈登隨即搶分回應，戈登三分球也彈無虛發，打完上半場，火箭61比51領先，哈登上半場22分、7助攻與5籃板。

來到勇士最會打的第3節，一開始勇士就打出11比0兇猛超前攻勢，球賽也重新回到了原點，隨後形成哈登與克雷湯普生互飆秀，但在此節快結束前，柯瑞連進兩顆三分球，幫助勇士打完前3節，反以84比77領先火箭。

勇士末節一開始，再靠克雷湯普生、柯瑞各進1顆三分球，帶出一波更扯的22比4猛攻，勇士擴大領先差距到25分，完全把火箭打到昏頭，也讓火箭總教練丹托尼在最後4分28秒就換下主力，提前接受再次慘敗事實。

「浪花弟」克雷湯普生攻下全場最高35分，含9顆三分球，柯瑞也有29分、6助攻與5籃板，杜蘭特雖投17中6，仍有23分、7籃板及4助攻進帳，光是3人就搶87分，比起火箭全場86分還多，可見勇士有多依賴這3大球星。

儘管哈登32分、9助攻與7籃板數據相當傑出，卻發生誇張9失誤，再次證明保羅在火箭的重要性，看來他在搶七大戰非上不可，艾瑞克戈登貢獻19分，場上正負值卻是離譜的負27，阿里查14分，吉拉德格林11分。

(中時電子報)