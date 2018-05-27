NBA》不肯投降！勇士逆轉宰翻火箭扳平

勇士後衛柯瑞慶祝自己投進三分球。(美聯社)

友善列印
中時電子報
克雷湯普生(右)27日攻下全場最高35分。(美聯社)

就算首節打完處於17分大幅落後，身為衛冕軍的勇士仍然沒在怕！勇士27日在西區冠軍賽G6，靠著柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生得分都破20，終場115比86逆轉擊潰火箭，也把雙方戰績扳成3平，搶七大戰29日在休士頓舉行。

NBA》浪花弟：我不想回家 這才是勇士真面目

NBA》不怕打臉！巴克利預測火箭贏下G6

火箭開賽就靠艾瑞克戈登與阿里查三分火力取得領先，哈登也中止三分球低潮，在連續22次三分球落空後，投進個人首顆三分球，幫助火箭打完首節，取得39比22大幅領先，火箭首節三分球12投8中，反觀勇士7投1中。

勇士當然不肯坐以待斃，杜蘭特次節火力回溫，克雷湯普生與柯瑞也有支援，勇士一度追到只差5分，不過哈登隨即搶分回應，戈登三分球也彈無虛發，打完上半場，火箭61比51領先，哈登上半場22分、7助攻與5籃板。

來到勇士最會打的第3節，一開始勇士就打出11比0兇猛超前攻勢，球賽也重新回到了原點，隨後形成哈登與克雷湯普生互飆秀，但在此節快結束前，柯瑞連進兩顆三分球，幫助勇士打完前3節，反以84比77領先火箭。

勇士末節一開始，再靠克雷湯普生、柯瑞各進1顆三分球，帶出一波更扯的22比4猛攻，勇士擴大領先差距到25分，完全把火箭打到昏頭，也讓火箭總教練丹托尼在最後4分28秒就換下主力，提前接受再次慘敗事實。

「浪花弟」克雷湯普生攻下全場最高35分，含9顆三分球，柯瑞也有29分、6助攻與5籃板，杜蘭特雖投17中6，仍有23分、7籃板及4助攻進帳，光是3人就搶87分，比起火箭全場86分還多，可見勇士有多依賴這3大球星。

儘管哈登32分、9助攻與7籃板數據相當傑出，卻發生誇張9失誤，再次證明保羅在火箭的重要性，看來他在搶七大戰非上不可，艾瑞克戈登貢獻19分，場上正負值卻是離譜的負27，阿里查14分，吉拉德格林11分。

(中時電子報)

MLB》球隊不抱持期待 陳偉殷繳好… NBA》舊金山媒體：勇士不該隨火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。