NBA》舊金山媒體：勇士不該隨火箭起舞

2018年05月27日 11:30 中時電子報 盧品青

西區決賽勇士與火箭的大戰，也是雙方總教練科爾(Steve Kerr)與丹托尼(Mike D’Antoni)的智謀對決。兩人都曾獲選年度最佳總教練，用兵也都是擅長進攻，特別是丹托尼被譽為小球戰術的宗師級人物。

美媒《舊金山紀事報》指出，火箭對勇士就是一場場進攻大戰，誰能打穿對手防線，就由誰取勝。丹托尼採用的是單點突破，就是由主要得分手哈登(James Harden)持球製造單打機會，憑恃他的武力去攻城掠地。科爾使用的是傳導戰術，不斷地傳球以找出空檔，也就是遍地開花的打法。

火箭在G3吞下大輸41分的空前慘敗，但是G4、G5他們又連續以小比分差距獲勝，原因何在？《舊金山紀事報》分析，勇士之所以陷入生死關頭，是因為他們一定程度捨棄了傳導戰術，改以杜蘭特(Kevin Durant)主打單點突破。

KD雖擁有神射與身高的雙重優勢，但他已無法獨力擊敗往日的老兄弟哈登。KD因此招致了一些批評，他做出一些不該有的高難度投籃，他其實完全可以把球傳出去。

「為何科爾要用丹托尼的方式與丹托尼對決？」

當然這可能也是不得已的，因為勇士幾名射手的表現不如預期，除了柯瑞G3大爆發之外，始終最穩定的都是KD。就連科爾也說：「為什麼我一直把球交給KD單打？因為這是很棒的選項。」然而隨著KD手感轉冷，勇士意外連輸兩戰。

不論KD如何勇猛，科爾都應該相信自己的系統，繼續使用多點進攻，這是幫助他們奪下兩座總冠軍的利器。就如丹托尼G1敗仗之後說的：「我下一場會叫哈登多砍幾分。」因為丹托尼總是堅持自己的信仰。

《舊金山紀事報》警告，勇士如果不能做回自己，就要準備提早放暑假了。所幸第6戰勇士逆轉大勝，將火箭逼入了第7戰。G6的柯瑞與湯普生(Klay Thompson)得分雙雙超過KD，代表勇士又是以前的勇士了。

(中時電子報)