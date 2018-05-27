MLB》「神鱒」紀錄之夜！5打數5安率天使勝洋基

卓奧特4上從葛瑞手中轟出逆轉2分炮。(美聯社)

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中時電子報

天使和洋基昨系列賽首戰，上演投手大戰，今(27日)兩隊再度交鋒，局面截然不同，天使靠著「神鱒」卓奧特(Mike Trout)5打數5安的瘋狂表現領軍，全隊擊出11安、攻得多達11分，以11比4大勝洋基，卓奧特改寫個人生涯單場安打數新高，差1支三壘打完成完全打擊。

此役，卓奧特1上和開路先鋒寇薩特(Zack Cozart)攜手出擊，接連敲安，助天使取得1比0領先。孰料，天使先發貝瑞亞(Jaime Barria)1下落難，挨賈登納(Brett Gardner)和賈吉(Aaron Judge)「背靠背」陽春炮，2下又遭羅麥(Austin Romine)轟2分炮。

一夕之間，天使從領先變1比4落後；不過第3局起，卓奧特帶頭向前衝，率天使完全主宰比賽。3上卓奧特和寇薩特再度連線，分別敲出安打，帶領球隊追到剩1分差；接著4上，卓奧特把握住2出局三壘有人契機，從洋基先發葛瑞(Sonny Gray)手中轟出超前比分的2分炮。

此後，天使完全掌控局勢，6上和6上兩個半局，再添得6分，將雙方差距一口氣擴大到7分。卓奧特在這兩波攻勢中，也貢獻2支安打，無論洋基換上哪個投手，都無法解決他，「我感覺我掌握到能打的球，且不會錯過它，這場比賽，對我而言是場好比賽。」

卓奧特日前終結21打數無安打低潮，近期24打數11安，打擊率高達4成58，其中包括5轟、4支二壘打，僅吞下5K。在卓奧特火燙手感帶領下，天使撂倒洋基，系列賽扳回一城。相較卓奧特，大谷翔平這2場可就悶了，連續6個打數無安打，打擊率跌破3成，下滑到2成97。

(中時電子報)

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