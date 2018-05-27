北市府綠營官員動向受關注 柯P：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會，會後被問到柯綠分手後市府內民進黨籍成員動向。（吳堂靖攝）

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柯綠分手後，北市府民進黨籍官員立場尷尬，副秘書長李文英已請辭，副市長陳景峻也萌生辭意，其他綠營人士是否跟進，成為外界關注焦點，對此柯文哲表示，曾幾何時，我們不僅用意識形態檢查自己的同胞，在整個政治運作上，也開始用黨籍在壓迫自己的同志，民進黨要去思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會，會後被問到柯綠分手後市府內民進黨籍成員動向，就連副市長陳景峻也萌生辭意，對此柯文哲表示，這是我們台灣政治要去反省的地方，陳擅長協調，當時是看中他豐富的立委、秘書長經歷，包含這次台北燈節也是他出手相救，他也是很想做好台北市政、也做得很高興，但今天就為了民進黨提名問題，大家開始逼他。

媒體詢問柯要怎樣留住陳景峻，對此柯文哲表示，這是整個社會氛圍，特別是民進黨方面也要去思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？如果是自提人選就一定要把對方幹掉。

柯文哲指出，曾幾何時，我們不僅在社會上用意識形態檢查自己的同胞，在整個政治運作上，也開始用黨籍在壓迫自己的同志，如果台灣藍綠要這樣互相壓迫，這個國家沒辦法很平順的往前進。

柯文哲表示，如果陳景峻走了，一定還會有下一個離開，難道有民進黨籍的秘書都不能在台北市府工作嗎？這個有問題！

(中時 )

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