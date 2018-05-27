《翻爆旺美食》簡單幸福的美味！經典炒米粉 全台呷透透

簡單幸福的美味！經典炒米粉 全台呷透透

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中時電子報
綜合報導

◎淋上獨門肉燥 香味口感再提升

台北市松山區中崙商場今年初盛大開幕，設備新穎，吸引5、60家小吃攤進駐，吃麵吃飯還是要來個下午茶通通有，其中第21攤專攻古早味小吃，炒米粉、肉燥飯、香菇貢丸湯通通有，其中炒米粉淋上獨門肉燥醬汁，香味四溢，將成為店內人氣美食！

◎興隆市場炒米粉 Q彈有嚼勁

板橋區中山路二段的興隆市場是在地人熟悉不過的傳統市場，除了早市之外，從中午過後甚至到深夜，還是有不少店面和小吃攤仍在營業，滿足當地人一整天的民生需求，在市場入口的藥燉排骨炒米粉小吃攤，就是在地人經常光顧的小店。

◎祿港麵食館 炒米粉香Q彈牙

位於桃園火車站旁的祿港麵食館，是在地居民熟悉的平民美食，香Q的炒米粉價格經濟實惠，滿滿一大瓢肉燥淋上去，伴隨豆芽菜，米粉香蒸的客人食指大動，配上一碗豬血湯，是不少在地居民、上班族時常光顧的地方美食。

◎精緻代表！國宴級的炒米粉

埔里米粉遠近馳名，其中埔里金都餐廳的炒米粉，更是躍上了國宴，是地方料理走出廚房、登入廟堂的精緻代表。

金都餐廳是王文正、林素貞夫婦於1994年所創立，是中台灣具有指標性的國宴料理餐廳，也是深受兩岸四地美食評論家和饕客們推薦的餐廳，有香港食神之稱的蔡瀾曾多次帶領香港美食團前來品嘗；廚師們擅長以當季的特色食材，極具巧思的創意融入臺灣文化，呈現台灣在地特色，深獲來自世界各地饕客好評，成功將台灣美食推向國際舞台。

◎不起眼小吃攤 來碗小確幸美食

台南市國華街內一家「媽媽油飯」炒米粉，葉姓老闆從新竹來台南經營這門生意正好邁入10年，每逢吃飯時間都可見民眾排隊購買，儼然已成附近街坊最愛的巷弄美食。

◎廟口炒米粉 記憶中的傳統美味

位在左營城隍廟旁的廟口小吃「舊城傳統美食」，不僅是眷村美味，還是擁有大腸、香腸、蚵嗲、關東煮等超人氣綜合小吃的名店，其中炒麵、炒米粉也是許多人的最愛，尤其用餐時間，更是常常排滿點餐人龍。

(中時電子報)

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