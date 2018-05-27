陸外長：非洲全家福一個不能少 暗示史瓦帝尼是下個目標

2018年05月27日 12:23 中時電子報 喻華德

據大陸《中新社》昨日報導，中國大陸國務委員兼外交部長王毅，26日在北京與布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）舉行會談並簽署《中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報》。他說，長期以來，中非雙方都期盼著早日實現「大團圓」，照一張「全家福」。今天，我們朝著這個目標又邁近了一步。王毅此番話恐暗示中華民國在非洲現存唯一的友邦史瓦帝尼，恐將成為下一個斷交國。

王毅指出，再過3個月，中非合作論壇北京峰會將隆重召開，這將是中非加強團結合作的一次歷史性盛會。中非共建「一帶一路」，致力於合作共贏、共同發展，構建新時代更加緊密的中非命運共同體，必將為我們生活的這個世界帶來新的生機和活力。

巴瑞表示，今天是歷史性、莊嚴的一天，恢復與中國大陸的外交關係完全符合布國人民的意志和利益。布吉納法索承認一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，承認臺灣是中國不可分割的一部分。布吉納法索已經斷絕與臺灣的外交關係，將不與臺灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。布吉納法索欽佩中國大陸發展取得的偉大成就，高度讚賞中國大陸在國際上的重要地位，期待與中國大陸建立緊密的夥伴關係，在政治、經濟、社會、人文等廣泛領域開展合作，協助自身發展，並為促進非洲國家和中國大陸的合作作出貢獻。布吉納法索總統波雷將參加9月在北京舉行的中非合作論壇高峰會。

其實「全家福」論並非首次出現。1月16日，王毅在聖多美普林西比外長博特略共同會見記者。有記者問如何看待有個別非洲國家仍同臺灣保持邦交關係問題時，王毅表示，中國大陸正在中非合作論壇和共建「一帶一路」的框架下，加快推進同非洲的全方位合作，幫助非洲各國實現「經濟獨立」和「自主發展」。在此過程中，確實還有個別非洲國家因為仍然與臺灣地區保持所謂邦交，無法與中國大陸建立正常關係，也無法參與到中非整體合作中來，這顯然不符合他們國家和人民的根本利益。在此，我真誠希望所有非洲國家都能夠「一個不少」地出現在中非合作的「全家福照片」裡，沒有人再錯過搭乘中國大陸「發展快車的歷史機遇」，沒有人再游離於中非友好合作的大門之外。我相信，在中國大陸實現國家完全統一的歷史進程中，所有非洲兄弟都會和中國人民站在一起。

據《聯合報》報導，史瓦濟蘭4月19日舉行獨立50週年及國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）50歲生日的「雙慶活動」時，決定將國號由英國制定的史瓦濟蘭正名為Kingdom of Eswatini。中華民國也將中譯名稱對應調整為「史瓦帝尼王國」。

據《中央社》24日報導，中華民國外交部官員稱，目前我國的邦交國中，沒有紅燈，但有黃燈的狀況。對於中國大陸外長半年內已暗示兩次的邦交國，我外交部的自評仍僅處於黃燈。

曾參與我國軍援友邦計劃的黃峻民中校(備役)在媒體投書指出，外界應關注外交部駐外人員在邦交國的表現，是否存在俗稱「穿水水、領薪水」的心態？又布國斷交前幾小時，總統蔡英文還和總統府秘書長陳菊在臉書直播叫賣玉荷包，顯見駐外人員的情資掌握基本失能。

(中時電子報)