為青年找回鄉的路 磨實工作室凝聚社區意識

2018年05月27日 12:15 中時 林志成

苗栗頭份南田街曾經是人文薈萃、每到宗教節慶時節便熱鬧滾滾的地方，但近年人口嚴重外流，一群苗栗頭份的在地青年，藉由開辦體驗課程、編撰刊物及設置行動攤車等方式，期待能找出一條青年回鄉的道路，並凝聚在地居民的社區意識。

在苗栗縣頭份市長大的青年黃海惟，號召一群關心在地的青年，組成「磨實工作室」青年團隊，在青年署「青年社區參與行動計畫」協助下，創造青年返鄉友善環境，並讓更多外地青年回流。

行動第一年，黃海惟從最基本的田野調查著手，將南田街的歷史脈絡、老舊建築與人物故事記錄下來，並利用寫作、攝影等專長，編撰地方刊物；同時與社區居民共同合作，開辦客家粢粑製作體驗活動活動，藉以保留客家傳統米食製作的傳統技藝。此外也針對南田街設計地方小旅行，讓更多青年瞭解與認識在地文化。

她表示，南田街擁有童年一路成長的回憶，可惜因為資源不足，青年於升學階段離開家鄉，唸完書後常因當地產業沒落、就業機會不足而卻步，只能留在外地發展。有感青年返鄉的困難，決定投入此行動計畫，為在地青年找到一條返鄉的道路。

雖然行動第一年未如預期吸引在地青年參與，但她並不因此放棄，107年她以「磨實行動攤車」作為主要行動方式，並與苗栗後龍的農二代青年鄭昆霖合作，販賣以平飼雞蛋所製作的蛋糕與飯糰等有機無毒餐點，同時持續規劃客家粢粑仔手作等社區互動體驗。

黃海惟希望能透過此方式累積經驗與資源，於明(108)年農曆春節前設立青年行動據點，未來並以此為基地，吸引地方青年返鄉。

青年署鼓勵青年團隊於社區深耕，並深化社區文化傳承及永續發展。更多訊息請至青年署官網 (公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)查詢。

(中時 )