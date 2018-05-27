西沙群島軍事設施敏感 謝絕港澳台人旅遊

2018年05月27日 13:38 中時 楊家鑫

中國大陸為鞏固南海主權，在海南島下設三沙市，並於2013年9月開放旅遊。香港《星島日報》報導稱，然而時至今日，港、澳、台及持外籍護照人士依舊被謝絕參加。即使回歸20年的香港人，在這方面依然不能夠享受國民待遇。海南官方的說法是：「那裡有軍事設施，現在還很敏感！」

香港《星島日報》27日報導，海南島有相當吸引人的旅遊資源，除了美麗的沙灘，豪華而有特色的度假酒店，還有就是海南島是遊客前往南海的跳板，大陸於2013年9月已開放三沙市旅遊。

在三亞市的鳳凰島郵輪碼頭，現在有2艘郵輪定期前往西沙群島，遊客在郵輪上4天3夜，最低的費用也要約5000元人民幣，可以說價格相當昂貴。不過，乘搭郵輪前往西沙旅遊的遊客相當多。開業初期每月僅有3至4個航次，現在增加到8至9個航次也應付不了增加的遊客量。

報導稱，雖然費用昂貴，但去過的遊客均表示「很值」。郵輪離開三亞港，十多個小時就進入西沙海域，遊客可以登上西沙中的全富島、鴨公島、銀嶼島，以及三沙市的主島永興島，「在西沙清澈的大海中潛水、垂釣，那感覺真是不能用金錢來衡量的。」

遊客說，「不用擔心安全問題，這些島完全在我們中國控制之下，誰敢來招惹我們？」

報導稱，除了郵輪，海南島也有水上飛機提供西沙旅遊，由民營的美亞旅遊航空公司經營。該公司是全國唯一具有西沙群島旅遊飛行能力的通用航空公司。

報導稱，美亞公司負責人介紹，該公司已開通前往西沙群島旅遊的航線，水陸兩用飛機可以載客前往西沙群島羚羊礁，客人也可乘飛機從西沙群島返回海南島。停留西沙遊玩的遊客可住宿在郵輪上，費用由一萬至兩萬元人民幣。不過，和郵輪西沙行一樣，「港、澳、台及持外籍護照人士謝絕參加。」海南官方的說法則是：「那裡有軍事設施，現在還很敏感！」

(中時 )