中共黨媒：與其猜下一個斷交是誰 不如務實面對「一中原則」

2018年05月27日 13:40 中時 楊家鑫

布吉納法索日前與台灣斷交，再此引爆兩岸話題。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」日前評論稱，隨著「斷交」的骨牌效應越來越明顯，大家都在猜，下一個跟台「斷交」的會是誰。然而與其猜謎語，不如務實點，其實「一中原則」正是台灣「斷交潮」背後隱藏的密碼。只要有心，本來不難發現，可有人就是裝作「視而不見」。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」日前刊登「台灣『斷交』潮背後的秘密」文章指出，「斷交潮」都集中在陳水扁和蔡英文兩個時期，都是民進黨當局執政，這並非巧合。先有阿扁「台獨」暴衝在前，後有蔡英文「維持現狀」在後，卻不承認兩岸交流的基礎「九二共識」，終於使台灣「邦交國」數目混到了1字頭。相較阿扁前輩，蔡英文顯然有後來居上之勢。

報導稱，諷刺的是，就在5月1日多明尼加與台灣斷交後，台灣「外交部長」吳釗燮還信誓旦旦地保證，台灣其餘19邦交國沒有一個「亮紅燈」。

報導指出，隨著「斷交」的骨牌效應越來越明顯，大家都在猜，下一個跟台「斷交」的會是誰。前台灣駐海地大使楊承達曾點名的瓜地馬拉、洪都拉斯和海地三個人口跟土地面積較大的國家。

報導強調，與其猜謎語，不如務實點。其實，「一中原則」正是台灣「斷交潮」背後隱藏的密碼。只要有心，本來不難發現，可有人就是裝作「視而不見」。過去馬英九時期靠著「九二共識」，兩岸有了「外交休兵」的默契。如今在失去4個「邦交國」後，「如履薄冰的蔡當局要不要重新琢磨一下芝麻開門的必要？」

(中時 )