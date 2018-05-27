創新選舉遭批不代表清廉 柯P：不敢公布帳目的又算甚麼？

台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會。（吳堂靖攝）

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年底選戰逼近，柯文哲仍打「創新選舉」模式，試圖將選舉經費壓到最低，外界質疑是否因此會淡化選情，導致投票率下滑？ 對此柯文哲表示，選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，馬英九的選舉費用跟他監察院報得有一樣嗎？如果不一樣，中間差額怎麼處理？這個題目適用在台灣所有藍綠大咖的政治人物上。

台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會，會後被問及選戰策略，柯文哲表示，大家都在call-in節目東罵西罵我們的選舉帳目，說公布資訊不一定就代表清廉，這我當然知道，「但是你們連公布都不敢公布，你們又算甚麼？」

柯文哲指出，馬英九選過兩次台北市長、兩次總統，他的選舉費用跟他監察院報得有一樣嗎？那如果不一樣，中間差額怎麼處理？這個題目適用在台灣所有藍綠大咖的政治人物上，大家都心裡有數這確實是個問題。

另外，對於大巨蛋問題懸而未決，成為呂、姚攻擊目標，是否擔心不利年底選情？柯文哲表示，我一開始就講明不會因為選舉、民調等因素就害怕、放水，近期已下令各局處要密集跟對方開會，看對方有甚麼難處、怎麼解決，本來蓋三棟空間很多很好調整，現在蓋五棟密密麻麻，技術上要調配空間就非常困難，現在消防和建管都有密集在開會。

媒體進一步詢問是否要利拚選前解決大巨蛋問題？柯文哲表示，這就是一個原則，如果因為害怕力拼選前完成，變成給自己壓力，所以一定要撐住，不管選舉有沒有到，絕對不會放水！

至於，前副總統呂秀蓮談到雖然柯的國際經驗不足，但中國經驗比她還豐富，對此柯文哲則打太極表示，好歹我也是台灣大學醫學院的正教授，也是留美的，所以還好啦。

柯綠分手後，許多原先「友柯派」紛紛避而不談，甚至大幅減少同框機會，媒體詢問是否有私下跟柯說聲「歹勢！」對此柯文哲表示，朋友之間不用講歹勢，有議員願意參加活動，我們都竭誠歡迎。

(中時 )

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