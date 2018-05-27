影》士林惡少放信號彈砍人 稱砍錯了

2018年05月27日 13:05 中時 謝明俊

士林惡少放信號彈砍人 稱砍錯了

士林惡少放信號彈砍人 稱砍錯了

北市士林區發生2派惡少因細故結怨，其中一夥人於26日深夜在德行東路、忠誠路一帶搜尋對手報仇，結果剛好有一群青少群聚路口閒聊，被誤認為仇家，一夥惡少衝上前去投擲信號彈，並持西瓜刀砍傷其中2名閒聊的青年，轄區士林分局據報查辦，至27日凌晨，涉嫌行兇的石姓、鍾姓等2名青年主動投案，坦承砍錯人，警方正追緝其它共嫌犯中。

26日晚間11時許，士林分局接獲報案指稱有2夥惡少在德行東路、忠誠路口械鬥，警方立即啟動快打機制，動員大批警力趕往現場，警方抵達現場，發現有2名青年受傷，除通報消防局救護車將傷者送醫外，並詢問在場其它青少男女事發經過，在場人員表示，他們一行5、6人，只是聚在路口旁人行道聊天，突然有一票青少年衝過來投擲信號彈，還有人持西瓜刀朝他們追砍，砍傷蔡姓、徐姓友人的手臂及手肘，他們根本搞不清楚發生什麼事？

涉嫌傷人的一方在警方抵達就已鳥獸散，警方隨即調閱週邊監視器影像，以車追人查出石姓主嫌及鍾姓2名共犯，警方經過策動，石嫌帶著鍾姓共犯，於27日凌晨3時向轄區天母所投案。

據石嫌初步供稱人他因與一名林姓男子有糾紛，以為林某出現在德行東路現場，才找友人前去尋仇，不料卻是打錯人，警方詢後，於27日上午將3嫌依法送辦，並持續追查其它涉案人員。

(中時 )