台灣要汗顏了 北京平均年薪41萬

2018年05月27日 13:41 旺報 林永富

台灣的薪資水準倒退，物價卻不斷高漲，大陸的平均薪資卻是年年調高。北京市人力資源和社會保障局最新公布：2017年北京市職工年平均工資為101599元（人民幣，下同。約合新台幣416175元），月平均工資為8467元（約合新台幣39680元）。

比照2016年度的數據，2017年度北京職工月平均工資增長了761元，增長比例為9.88%，較之去年的8.75%的增速，有所上揚。如果相比於1995年的8144元，則增長了12.5倍。相較20年前1998年的12285元，也增長了8.27倍。

不過大陸的社會保險等稅金也相當重，稅前月薪一萬，稅後到手多少？粗略估算，在7500元左右。

年薪10萬的北京人民，是不是過著揮金如土的土豪生活呢？也不是。據大陸磐博人力資源曾做過北京的生活成本調查，並得出一個結論：在北京「勉強生存」，你需要拿到年薪13～16萬元（約新台幣70萬元到75萬元），大約月薪在10000～12300元（4.7萬到5.76萬元）之間；在北京「享受生活」，你需要拿到年薪41～44W（約新台幣192萬到206萬元），大約月薪在31000～34300元（約新台幣14.5萬到16萬元）之間。

(旺報 )