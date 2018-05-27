捐款百萬美元給WHO 朱立倫：總統要團結各界非造成對立

千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫受邀出席。（葉書宏攝）

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千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫受邀出席。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫受邀出席。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫受邀出席。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫受邀出席。（葉書宏攝）
總統蔡英文宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），並在臉書上補充說「這些資源本是用在與布吉納法索的外交合作上。」；對此，新北市長朱立倫今（27日）表示，從人道的角度，支持WHO來做國際的救援，但他也認為，總統是要團結各界意見，而不要再撕裂社會造成對立。(葉書宏攝)

總統蔡英文宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），並在臉書上補充說「這些資源本是用在與布吉納法索的外交合作上。」；對此，新北市長朱立倫今（27日）表示，從人道的角度，支持WHO來做國際的救援，但他也認為，總統是要團結各界意見，而不要再撕裂社會造成對立。

千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫、民政局長江俊霆等受邀出席，現場吸引不少信徒參加。

蔡總統26日透過臉書表示，「台灣，是世界的台灣，我們會主動出擊。世界有多大，台灣的出路就有多大。台灣雖然被惡意打壓，我們更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。」

蔡總統表示，「這段時間，伊波拉病毒疫情正在非洲蔓延，不斷傳出死亡病例。因此，在接見從日內瓦WHA大會回國的台灣世衛行動團時，我宣布將捐出一百萬美元給世界衛生組織，一起對抗威脅人類健康的疫情。這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。」

媒體關心總統蔡英文宣布將捐100萬美元給WHO及外交問題，對此，朱立倫表示，對於最近發生的問交問題有3個看法。

他說，首先從人道的角度來看，支持捐款WHO來做國際救援，應該全力來支持；再者，總統對於台灣，包括兩岸關係、外交及國防，應該要有一個總體戰略思維，怎樣是對中華民國、對台灣最有利的，這個是全民所期待的。

最後，朱立倫提到，總統應該要領導全民，不管是執政黨、在野黨或社會各界，是要團結各界意見，而不要再撕裂社會造成對立。

(中時 )

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