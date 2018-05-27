回應蔡英文總統的四問 黃創夏超中肯

2018年05月27日 12:47 中時電子報 陳怡文

布吉納法索24日與台灣斷交，蔡英文卻抨擊在野黨，更用「請教」二字四問在野黨，並指「這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持」。對此，資深媒體人黃創夏在臉書四回蔡英文。

蔡英文利用接見國際獅子會分會會長場合上，請教在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，「有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？」並稱「這些我相信我們都做到了」。

黃創夏今在臉書畢恭畢敬回答蔡英文總統的四問！

◎總統問：「自從主政以來，有沒有捍衛台灣尊嚴？ 」

回答：沖之鳥礁或島，這麼簡單的事情，蔡英文竟稱「沒有定論」。

◎總統問：「自從主政以來，有沒有捍衛台灣人的安全？ 」

回答：日本福島核食一再扣關？燃煤發電火力全開？還要繼續蓋深澳燃煤發電廠？

◎總統問：「自從主政以來，有沒有堅持台灣主權？」

回答：東半球28號在「台日漁業協議」範圍內，漁船竟遭到日本公務船追逐噴水，直入宜蘭外海，政府竟然先主動譴責台灣自己的漁船是「越界作業」！

◎總統問：「自從主政以來，有沒有堅持不挑釁的原則？」

回答：解放軍戰機？戰艦猛遶台灣挑釁，只是曝露了三軍統帥無能為力，連「挑釁」的能力都沒有了？

(中時電子報)