NBA》杜蘭特記錯G7時間 柯瑞：別忘了來比賽

2018年05月27日 13:02 中時電子報 黃及人

隨著勇士西區冠軍賽G6狂掃火箭，把戰局逼進29日開打的G7，杜蘭特賽後竟然鬧出笑話，他說：「我們會準備好周二(美國時間)比賽。」隨即遭到媒體糾正應是美國時間周一，讓勇士隊友柯瑞不禁狂虧，「請你別忘了來比賽！」

杜蘭特也相當配合回應，「好的，我明白，我會出現在飛機上的！」頓時引發現場媒體狂笑，杜蘭特隨後稱讚克雷湯普生表現，試圖轉移焦點，沒想到媒體卻問杜蘭特，看到湯普生今晚演出，是否讓他回憶起2016年西區冠軍賽？

因為2016年西區冠軍賽情勢跟今年很像，當時還在雷霆效力的杜蘭特，儘管雷霆3比2率先聽牌，卻因湯普生G6爆發，獨拿41分，含11顆三分球，帶領勇士扳平戰局，隨後更在搶七大戰擊敗雷霆，粉碎杜蘭特當時奪冠美夢。

所以聽到媒體如此提問，杜蘭特只好說，「請不要問我這個問題，下一個問題？」一旁的柯瑞再次打趣表示，「我認為我們兩個人都把那個球季的記憶抹去了！」讓杜蘭特只能面露尷尬表情，畢竟2016年夏天他就跳槽勇士了。

勇士也在NBA搶七大戰歷史戰績當中，占有相當的晉級優勢，因為根據過往歷史，自從1984年NBA在季後賽啟用7戰4勝制系列戰，只要衛冕軍在分區冠軍賽碰上搶七大戰，累積戰績是誇張的8勝0敗！

(中時電子報)