NBA》杜蘭特記錯G7時間 柯瑞：別忘了來比賽

柯瑞離場時接受全場球迷歡呼。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著勇士西區冠軍賽G6狂掃火箭，把戰局逼進29日開打的G7，杜蘭特賽後竟然鬧出笑話，他說：「我們會準備好周二(美國時間)比賽。」隨即遭到媒體糾正應是美國時間周一，讓勇士隊友柯瑞不禁狂虧，「請你別忘了來比賽！」

NBA》不肯投降！勇士逆轉宰翻火箭扳平

NBA》浪花弟：我不想回家 這才是勇士真面目

杜蘭特也相當配合回應，「好的，我明白，我會出現在飛機上的！」頓時引發現場媒體狂笑，杜蘭特隨後稱讚克雷湯普生表現，試圖轉移焦點，沒想到媒體卻問杜蘭特，看到湯普生今晚演出，是否讓他回憶起2016年西區冠軍賽？

因為2016年西區冠軍賽情勢跟今年很像，當時還在雷霆效力的杜蘭特，儘管雷霆3比2率先聽牌，卻因湯普生G6爆發，獨拿41分，含11顆三分球，帶領勇士扳平戰局，隨後更在搶七大戰擊敗雷霆，粉碎杜蘭特當時奪冠美夢。

所以聽到媒體如此提問，杜蘭特只好說，「請不要問我這個問題，下一個問題？」一旁的柯瑞再次打趣表示，「我認為我們兩個人都把那個球季的記憶抹去了！」讓杜蘭特只能面露尷尬表情，畢竟2016年夏天他就跳槽勇士了。

勇士也在NBA搶七大戰歷史戰績當中，占有相當的晉級優勢，因為根據過往歷史，自從1984年NBA在季後賽啟用7戰4勝制系列戰，只要衛冕軍在分區冠軍賽碰上搶七大戰，累積戰績是誇張的8勝0敗！

(中時電子報)

NBA》浪花弟：我不想回家 這才是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。