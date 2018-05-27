懸想示現！朝陽建築系畢展轉運站展出

2018年05月27日 14:13 中時 林欣儀

室內天花板也能變身為菜園！朝陽科技大學建築系畢業展以「懸想示現」為主題，秀出學生們對空間的重新詮釋，有人改造幾乎荒廢的傳統市場為食品商場、有人想在綠園道蓋新型態運動館，更有學生充分利用天花板空間種植栽，這些作品即日起在台中國光轉運站展出。

研究生鍾珮珊以綠建築及環保、再生觀念發想，藉由培養皿栽種蔬果方式，將一般居家閒置不用的天花板重新改造，既美觀又兼具實用性，目前已通過學校經費補助、正申請商品專利。

另名學生林迪輝將國美館對面、老舊的中興市場街廓重新設計，他說，市場商品種類繁多，許多人面臨選擇障礙，就曾為買瓶果醬考慮許久，決定設計這棟「誘導式食品商場」，藉由矮化平台、退縮空間等設計，增進商品與人的互動。

畢業展總召陳奕汝因喜愛跑步，以台灣肥胖率高居亞洲第一為主軸，在綠園道旁設計一座兼具運動、飲食及休閒的空間，她說，內部規劃跳脫傳統架構、融入百貨公司專櫃概念，光是初步設計圖就畫了8天。

朝陽建築系畢業展即日起至6月3日在國光轉運站展出，教師邱建維指出，今年有超過半數學生以台中各場域進行創作，提供許多老舊街區新的解讀與探索；而選擇交通樞紐的場域展出，是盼各種專業、不同族群的人都能來看看學生的創意與用心。

(中時 )