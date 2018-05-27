土城宜蘭同鄉會成立後援會 侯友宜：要把生命奉獻給新北市

新北市土城宜蘭同鄉會27日舉辦會員大會，並成立侯友宜後援會，總幹事張烔樹與侯友宜高舉旗幟高呼凍蒜。（吳岳修攝）

友善列印
中時
吳岳修

新北市土城宜蘭同鄉會27日召開會員大會，同時成立侯友宜後援會，國民黨新北市長候選人侯友宜步入會場時，獲得現場1900人熱烈歡迎，侯友宜感性以自己也是鄉下來北部打拼的孩子，要向所有外出打拼支持他的朋友們致上感謝，他在現場許下一個承諾，強調今天跳出來參選新北市長，唯一的目的只有「讓台灣團結，替民眾找到下一個機會」。

新北市土城宜蘭同鄉會第二屆第三次會員大會，27日中午在土城中華路古都餐舉行，現場席開193桌，1900名在新北市打拼的宜蘭子弟齊聚，侯友宜一步入會場，現場掌聲及歡呼聲不絕，顯示侯友宜高人氣，同鄉會理事長兼新北市議員林金結宣布成立侯友宜後援會，並由總幹事張烔樹代表授旗，1900人齊聲大喊「侯友宜凍蒜」，場面震撼。

侯友宜說，這是他人生第一次選舉，「我不怕生死，只願意把血汗、餘生奉獻給台灣，就像當年多次槍戰沒被打死，要把生命奉獻給國家跟新北市，做更多事，」希望大家給他鼓勵向前行。

侯友宜表示，「台灣只有一種人，認是非、對錯，不要分太多黨派，帶著正向力量向前走」，如同他崇拜關公精神一樣，只講是非不分顏色黨派，他期待讓台灣人集結在一起，帶著正義的力量，以及市民的期待，一起努力改變新北市。

(中時 )

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