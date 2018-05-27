千佛山白雲禪寺開光安座 朱立倫感謝老禪師貢獻

千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）

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千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會。（葉書宏攝）
千佛山白雲禪寺開光安座，朱立倫感謝老禪師貢獻。（葉書宏攝）

千佛山白雲禪寺今（27日）上午9時許舉辦開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，新北市長朱立倫、民政局長江俊霆等受邀出席剪綵，不少信徒一起共襄盛舉。朱立倫感念白雲老禪師貢獻，並祈願禪寺繼續發揮安定社會的力量，讓社會祥和、人民平安。

朱立倫剪綵後入內參拜並致贈「弘法利生」匾額給白雲禪寺。朱立倫表示，能夠到千佛山白雲禪寺和民眾一起參加開光安座暨梁皇燄口祈福大法會，大家心中充滿法喜，感念老和尚過去弘法對社會的關懷，他的遺願在圓寂7周年後可以實現，這是所有信眾一起努力、同心協力達成。

朱立倫表示，無論地方、政府或社會各界愛心，大家祈願齊心，共同希望千佛山白雲禪寺早日落成，有幸可以參與大典，同時代表市民感恩千佛山白雲禪寺各界對社會的愛心及對弘法所做的貢獻，表達感恩，希望繼續秉持老和尚遺願為社會、為佛教、為社會祥和、世界和平、人民平安努力。

據了解，千佛山白雲禪寺是千佛山系位於新北市郊的新建道場，坐落在新店區屈尺梅花湖畔，山環水繞、環境景色清雅宜人，白雲禪寺依千佛山開山方丈上白下雲老禪師的法號命名；占地約400坪、樓地板面積約1000坪，土地均為建地，耗時8年興建完成。

(中時 )

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