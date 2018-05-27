天生我材必有用！ 唐寶寶樂團以愛善循環

2018年05月27日 14:35 中時 林欣儀

拿起自己的陶笛，唐寶寶們藉由音樂展現自信，也迎接自食其力的生活。（林欣儀攝）

天生我材必有用！為幫助更多弱勢民眾走進社會、展現自我才能，周大觀文教基金會特別出版《帶著陶笛去旅行》書籍，內容述說唐寶寶們辛苦學習陶笛、進而考取街頭藝人的心路歷程，其中，28歲周以嘉已順利考取全台21縣市街頭藝人，未來希望到世界各地表演。

拿起小小的陶笛，唐寶寶們站在優閒的草悟道綠蔭下吹奏音樂，吸引許多民眾駐足聆聽，但其實，他們吹出每首樂曲的背後都有段辛勤付出。周以嘉的媽媽就說，女兒有時一首歌譜背了500次、上千次，但可能隔天醒來又得重新開始，常常一練習就練了8小時。

指導老師、喜憨救星林啟通說，唐寶寶們身體有許多障礙、學習音樂過程困難重重，以手指來說，因形狀短小肥大，按住陶笛音孔的動作對他們來說是不符合人體工學，此外，他們舌頭肥大、運舌動作不易，再加上腦力及智力等等諸多問題，一般人練半小時就會的幾個音符，他們至少得練上數個月。

「孩子有無限可能！」周以嘉的媽媽說，女兒學了9年多陶笛，剛開始聽到老師說可以去考街頭藝人時，完全無法相信，抱著嘗試心態考考看，沒想到第一次就考取苗栗縣街頭藝人，決定再接再厲，4年來順利取得21張街頭藝人證。

林啟通則強調，這些唐寶寶以往都接受社會協助，現在當了街頭藝人、可以自力更生，出版書籍盼分享他們的心路歷程，也盼其他弱勢民眾不要放棄。

(中時 )