不畏高溫！桃園健康路跑吸引逾2500人熱烈參與

2018年05月27日 14:40 工商 彭暄貽

「Formosa樂活盃桃園健康路跑」獲得桃園市鄭文燦市長、台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員、總管理處林善志總經理、環球購物中心馬志綱董事長與超過2

Formosa樂活圈於桃園舉辦的首發路跑活動今（27）日熱鬧登場。包括桃園市鄭文燦市長、台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員、總管理處林善志總經理、環球購物中心馬志綱董事長與超過2,500位以上跑友及社區里民共襄盛舉。

鄭文燦指出，華亞科技園區是全台灣最美的科技園區，主辦單位選在這裡舉辦路跑活動，意義深遠，也特別感謝台塑企業Formosa樂活圈以「美好生活‧樂活健康」為理念，持續回饋地方、促進觀光。這次活動報名在短短三天內就額滿，顯示活動深獲民眾熱烈迴響。

尤其，這次活動參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等。另結合桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家等一起參與，特別是活動採購在地生產蔬菜放給參加的選手，用行動支持地方小農，極具意義。

「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等；幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員表示，2015年3月時曾親自拜訪鄭文燦市長，向市長報告Formosa樂活圈專案，希望透過這個專案結合市政府、企業及周邊商家的力量共同來推動桃園市的觀光，很感謝鄭市長的大力支持。

今年適逢鳳梨盛產，但屏東社福團體種植的鳳梨卻滯銷，主辦單位特別採購提供選手現場免費享用，希望呼籲民眾多多支持偏鄉兒童快樂成長。

各協辦廠商還為Formosa樂活盃跑友提供專屬優惠，跑友可憑手冊內 優惠券以及兌換券，至福容大飯店機場捷運A8館享有SPA泡湯優惠以及住宿優惠，另外，Global Mall桃園A8店也提供前100位跑友兌換完賽購物禮金等。

(工商 )