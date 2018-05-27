高舉「台灣價值」競選？民進黨或因這兩點已嚴重脫節

2018年05月27日 14:00 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨因為「台灣價值」與現任台北市長柯文哲分道揚鑣，決定自提人選。資深媒體人單厚之指出，民進黨還是認為年底大選的重要議題是「台灣價值」。然而，民進黨執政兩年多來，或許是「權力的傲慢」、或許是「無力解決」，民進黨現在的價值，早就跟這片土地已嚴重脫節。

單厚之在《美麗島電子報》撰文表示，每場選舉和候選人都有競選主軸，越貼近當下社會的需要，就越有可能獲得勝利。2014年縣市長選舉，柯文哲與連勝文的對決，讓選舉成為「階級之爭、世代之爭」，導致國民黨大敗，這股浪潮一路延續到2016年的總統大選，「國民黨不倒，台灣不會好」成了最大口號，給苟延殘喘的國民黨最後一擊。

單厚之指出不論這兩次選舉是否帶來新的期待，台灣的選舉之所以有統獨和藍綠之爭，最大的歧異就是對「兩岸關係的態度」。「統獨」議題的確是切割選舉最有效的利器，否則民進黨何必在這次選舉一提再提「台灣價值」。但是，民進黨現在的價值，早就跟這片土地嚴重脫節。據《美麗島電子報》的「2018年2月國政民調」顯示，總統蔡英文力推的「轉型正義」和「非核家園」，在人民認為施政優先順序上，卻是名列最後兩名。

但是民眾卻記得民進黨為了政策辯解說出漏洞百出的「幹話」，賴清德的「乾淨的煤」和陳菊的「機車污染超過深澳」之類的蠢話。甚至，民進黨低估「拔管」所帶來嚴重衝擊。民進黨執政這兩年多來的一連串鬧劇，一再觸及每個人的底線、和價值的堅持。民進黨現在的價值，早就跟這片土地嚴重脫節。然而民進黨似乎還認為「統獨意識」仍是年底大選的主要議題，至少是鞏固基本盤的重要因素。

單厚之認為或許是「權力的傲慢」、或許是「無力解決」，民進黨「對於一些影響更深遠的議題，卻選擇視而不見」。年底的選舉，在沒有國民黨扮演「萬惡統派」的角色下，這次選戰民進黨很難再高舉「台灣價值」說服選民。「統獨議題」不再是選舉的主軸，反而是拔管案、深澳電廠、經濟等議題才是切割選舉的關鍵。

(中時電子報)