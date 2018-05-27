高舉「台灣價值」競選？民進黨或因這兩點已嚴重脫節

資深媒體人單厚之指出，民進黨還是認為年底大選的重要議題是「台灣價值」。然而，民進黨執政兩年多來，或許是「權力的傲慢」、或許是「無力解決」，民進黨現在的價值，早就跟這片土地已嚴重脫節。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨因為「台灣價值」與現任台北市長柯文哲分道揚鑣，決定自提人選。資深媒體人單厚之指出，民進黨還是認為年底大選的重要議題是「台灣價值」。然而，民進黨執政兩年多來，或許是「權力的傲慢」、或許是「無力解決」，民進黨現在的價值，早就跟這片土地已嚴重脫節。

單厚之在《美麗島電子報》撰文表示，每場選舉和候選人都有競選主軸，越貼近當下社會的需要，就越有可能獲得勝利。2014年縣市長選舉，柯文哲與連勝文的對決，讓選舉成為「階級之爭、世代之爭」，導致國民黨大敗，這股浪潮一路延續到2016年的總統大選，「國民黨不倒，台灣不會好」成了最大口號，給苟延殘喘的國民黨最後一擊。

單厚之指出不論這兩次選舉是否帶來新的期待，台灣的選舉之所以有統獨和藍綠之爭，最大的歧異就是對「兩岸關係的態度」。「統獨」議題的確是切割選舉最有效的利器，否則民進黨何必在這次選舉一提再提「台灣價值」。但是，民進黨現在的價值，早就跟這片土地嚴重脫節。據《美麗島電子報》的「2018年2月國政民調」顯示，總統蔡英文力推的「轉型正義」和「非核家園」，在人民認為施政優先順序上，卻是名列最後兩名。

但是民眾卻記得民進黨為了政策辯解說出漏洞百出的「幹話」，賴清德的「乾淨的煤」和陳菊的「機車污染超過深澳」之類的蠢話。甚至，民進黨低估「拔管」所帶來嚴重衝擊。民進黨執政這兩年多來的一連串鬧劇，一再觸及每個人的底線、和價值的堅持。民進黨現在的價值，早就跟這片土地嚴重脫節。然而民進黨似乎還認為「統獨意識」仍是年底大選的主要議題，至少是鞏固基本盤的重要因素。

單厚之認為或許是「權力的傲慢」、或許是「無力解決」，民進黨「對於一些影響更深遠的議題，卻選擇視而不見」。年底的選舉，在沒有國民黨扮演「萬惡統派」的角色下，這次選戰民進黨很難再高舉「台灣價值」說服選民。「統獨議題」不再是選舉的主軸，反而是拔管案、深澳電廠、經濟等議題才是切割選舉的關鍵。

(中時電子報)

土城宜蘭同鄉會成立後援會 侯友… 外交部：不少友邦人士對陸不切實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。