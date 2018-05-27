5月台北飆高溫破122年紀錄 3原因是關鍵

2018年05月27日 14:21 中時 楊騰凱 、 鄭任南

台北27日氣溫飆破38.2度，打破了122年來的5月最高溫紀錄，一群不畏高溫的高中生，仍然在花博爭艷館的草地上進行團康活動。（鄭任南攝）

台北、板橋、台中今分別測得38.2度、37.2度、36.2度，是今年以來最高溫，更是台北、台中122年來、板橋46年來5月最高溫紀錄，台北更是首度在5月熱破38度，民眾應多注意防曬及補充水分。氣象局指出，周五鋒面到來將替北台灣帶來降雨，高溫可望降至30度。

中央氣象局指出，台北今日在11時17分測得38.2度，板橋則在11時36分測得37.2度，台中在下午1時33分測得36.2度，是台北測站、台中測站自1896年建站122年以來、板橋測站自1972年建站46年以來，5月的最高溫紀錄，上次台北5月最高溫為1991年5月26日測得的37度，板橋為2007年5月25日的36.6度，台中則為1991年5月26日的35.8度。

中央氣象局預報員張承傳表示，太平洋高壓籠罩影響，加上台灣又處在鋒面前的暖區，受到暖空氣影響的3個原因，使今日溫度走高，明日之後太平洋高壓勢力會逐漸東退，到時北部、東北部地區的平地大約中午開始，雲系就會獲得發展，有機會出現午後雷陣雨，溫度不會再出現今日這般極端的高溫，但仍然偏熱，高溫約34度左右。

張承傳指出，周四開始鋒面就會接近台灣，並於周五、周六來到台灣上空造成影響，北部及東半部地區將會出現短暫陣雨或雷雨，中南部則會出現午後雷陣雨，也會有些微東北風吹來，使北台灣氣溫稍降，到時北部東北部高溫的高溫大該會剩下30到31度。

張承傳表示，至於中南部地區，明日高溫都還有34到35度，一路到周二、周三之前的天氣和今日相仿，午後雷陣雨也集中在山區，周四至周六天氣會隨著鋒面到來而轉變，平地也會有降下午後雷陣雨的機會，但並未有明顯的降溫，到時高溫仍會維持34到35度。

張承傳指出，究竟梅雨何時能到來，仍要看西南季風是否建立起來，帶來濕潤的海洋空氣產生降雨，先前氣象局就曾預估，今年5月雨量將偏少，目前看來也是如此，不過，6月仍會有正常的降雨量，不至於連6月都等不到梅雨。

(中時 )