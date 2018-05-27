外交部：不少友邦人士對陸不切實際幻想

2018年05月27日 14:43 中時 陳建瑜

台灣連續與多明尼加及布吉納法索斷交，外交部長吳釗燮明赴立法院專案報告。外交部今送交書面報告中指出，我現有18個邦交關係都一直受到中國因素不等的干擾，而且不乏我友邦政治人物對中國懷有不切實際的幻想或期待，都益增我維繫邦交的壓力。

立法院外交及國防委員會明進行「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」專案報告，並備質詢，邀請吳釗燮、國安會祕書長李大維等官員出席。

外交部表示，政府絕對不會坐視國家的主權、尊嚴和利益一再受到挑戰，也不會讓中國以為我們會在壓力下讓步退縮，而繼續「軟土深掘」，這也是蔡總統為何強調我們不會再忍讓。

在拉美地區，外交部說，中國政府近年來持續加強透過「中-拉共體」論壇等多邊場合、運用駐在當地的貿辦處及「孔子學院」、將「一帶一路」計畫擴及到拉美地區，同時利用該區域國家對招商引資、基礎建設，甚至希望爭取聯合國安理會席次等需求，利誘或威逼我友邦，並擴張在該區域的影響力。

在太平洋地區，外交部指出，中國政府近年來持續透過贈與或優惠貸款等方式，在該地區其邦交國大興土木，也透過經貿、漁業，以及推動「一帶一路」計畫，擴張其在這個區域的影響力，並企圖藉以利誘我區域友邦。

至於非洲地區，外交部表示，中國訂於今年9月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，並已公開喊話希望所有非洲國家一個都不少出現在中非合作的全家福照片中，「野心昭然若揭」。

教廷部分，外交部說，中國政府持續和教廷進行對話，而教廷是我在歐洲唯一邦交國，也可能影響我拉美地區天主教友邦動向，自然成為中國鎖定的主要目標之一；教廷則希望開拓中國天主教信仰市場，也希望儘快解決中國教務議題。

外交部指出，當前面臨的外交情勢較以往更為嚴峻，其中最主要的挑戰，始終就是中國，特別是中國近年來持續崛起，對外戰略更加積極強勢。

外交部說，現階段仍以鞏固現有18個邦交關係為重心，有效益地配置有限的外交資源，而且絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。此外，政府也會繼續透過「策略性融資機制」等方式，協助發展友邦的政經建設。

另外，在理念相近國家，外交部指出，進一步深化和強化與美國、日本、歐洲等理念相近國家雙邊關係及多邊關係，並建立更深厚的互信基礎，特別是在經濟及安全方面的合作。同時繼續透過「新南向政策」，參與美國、日本、印度、澳洲之「印太戰略」，相輔相成。

對於外界質疑援助或捐款，外交部強調，台灣過去也是靠著許多國家的協助，脫離貧困，今天也不能放棄這個責任，而應該也要透過援助其他國家的方式，和這些國家建立合作機制，這絕對不是所謂的「金錢外交」，而是「外交」。

外交部表示，會信守承諾，善盡對國際社會和亞太區域的責任，不會去和中國進行惡性外交對抗；希望看到國內朝野政黨能夠更加團結，一致對外，因為外交關乎全體台灣人民的利益，我們別無選擇，只能以團結的台灣，共同對抗中國蠻橫的打壓。

(中時 )