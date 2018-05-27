路人嗆不會讓兒子娶你這樣女生 KIMIKO高EQ回應被讚爆

2018年05月27日 14:52 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

知名舞蹈老師KIMIKO身材火辣，即使快40歲了，依舊保養得宜，不過至今小姑獨處的她，卻碰到管很寬的路人要她別老想著事業，趕快想辦法把自己嫁出去，更說會叫兒子不要娶像她這樣事業心重的女生，但她卻沒有不開心，反而微笑回應，網友直呼「他住海邊的嗎？管這麼多」。

KIMIKO近日遇到在吃飯場合碰到的點頭之交，但對方卻硬要跟她聊天，先是稱讚她新書很棒，但話鋒一轉又說真的可惜了，因為他認為女孩子把工作做這麼好，只會嫁不出去，沒有男人敢娶，她只好回應「謝謝您的誇獎」，想不到對方還繼續說「你這樣父母不擔心，我看了都難過」，讓她只好假裝接電話慢慢飄開。

但對方卻不死心，還要放大聲量說「跟你爸媽說，我真的是看不下去所以才幫忙提醒一下」，還說會叫兒子不要娶像她這樣事業心重的女生，這讓KIMIKO也忍不住發牢騷，認為自己的人生跟他有什麼關係，保持有禮態度，不是讓他無限上綱使用，還好媽媽曾跟她說，不會同意她嫁進有這種態勢的長輩家中。

K媽更說她們悉心教養出一個獨立、成熟、從容的女生，是為了不用擔心別人嘴巴裡的那些條件、成見，所以未來她選擇什麼對象都不會干涉，不過如果要結婚，就要先看過對方家長，「某些來自侏儸紀公園的長輩，得由我們做家長的出面應付」，一番話讓網友狂讚K媽觀念真好，也誇她很棒，不會惡言相向，「老師妳真棒，妳值得更好的人對待」。

KIMIKO臉書全文：

發發牢騷～

有些人真的很奇妙，硬找你聊天，聊的內容卻只是想把你拉下深淵⋯⋯還不接受別人不回應⋯⋯

X : 你的新書真的很棒，可惜⋯⋯

我：微笑不語。

X : 真的可惜，你不問為什麼嗎？

我：依舊微笑不回應。

X : 我說啊，女孩子把自己的工作做這麼好只會更嫁不出去，你可惜了。沒有男人看到還會敢娶你的⋯我真的覺得你可惜了。

我：謝謝您的誇獎！

X : 你這樣父母不擔心，我看了都難過！

我：不好意思我接個電話！（慢慢飄開）

X : （放大音量大喊）跟你爸媽說，我真的是看不下去所以才幫忙提醒一下，想辦法把自己嫁出去，別老想著事業！像我就會叫我兒子不要娶你這種事業心重的女生⋯⋯

其實完全不熟⋯只是吃飯場合遇過的點頭之交⋯⋯⋯我的人生干你什麼事⋯⋯保持有禮貌的態度⋯不是要讓人無限上綱使用的⋯⋯

還好K媽媽曾交代～

遇到家中有這種態勢的長輩⋯⋯你得有心裡準備，我怎樣都不會同意你嫁的唷！！

我們悉心教養出一個獨立、成熟、從容的女生，就是為了要讓她將來跟彼此看對眼的那個人，不用擔心別人嘴巴裏的那些條件、成見⋯⋯彼此沒有負擔的好好相處！!

所以我也不會成為壓垮你們關係的那種家長！

不管你未來選擇什麼對象，我和爸爸都不干涉！

但一旦決定踏入長期關係，我們得先看過對方家長～

某些來自侏儸紀公園的長輩，得由我們做家長的出面應付！

好啦～發完牢騷就沒事了！

我應該只會記得被稱讚「新書真的很棒」這一句～

(中時電子報)