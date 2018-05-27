台大1人1信要管爺畢典致詞 洪孟楷：蔡英文不汗顏嗎？

2018年05月27日 15:06 中時電子報 戴安瑋

也是台大學生、國民黨發言人洪孟楷今在臉書po文。翻攝洪孟楷臉書

也是台大學生、國民黨發言人洪孟楷今在臉書po文。翻攝洪孟楷臉書

教育部強勢拔管，台大已快5個月沒有校長，台大師生、家長昨發起「管校長to be」1人1信活動，邀管出席畢典致詞。也是台大學生、國民黨發言人洪孟楷今在臉書po文表示，該活動遍地開花的力量，就是要讓蔡政府看到學生不服從能耐，並反問學姐蔡英文會不會為自己干涉大學自主的行為感到汗顏和慚愧！

洪孟楷表示，教育部持續卡管無極限，讓今年6/10的畢業典禮將只有代理校長主持，而據所知現在台大師生也自發性串聯連署邀請管中閔於畢業典禮當天演講，「遍地開花的力量」就要讓蔡政府看到學生不服從的能耐！

他說，上課的同學聽到有此活動，馬上也拿出白紙簽名認證，希望用親手寫下學號、姓名的方式，也響應這個活動！不分黨派的發聲，因為在學的應屆畢業生希望大學自主、更希望收到的畢業證書有正式的校長署名！

洪表示，教育部違法卡管已經快四個月，口說管中閔違法但仍拿出不出實證；反而是主導卡管的教長已被踢爆違法前往中國大陸、並未報備，蔡政府的做法是指控別人時無所不用其極、被人質疑時卻顧左右而言他，用同一標準做事，真有那麼難嗎？

蔡政府拔管不成、只會激起更多台大師生及全民的反彈，這些一筆一劃寫下的簽名，都是不願政治黑手伸入校園的證明，不知學姐蔡英文看在眼裡，會不會為自己干涉大學自主的行為感到汗顏和慚愧！

(中時電子報)