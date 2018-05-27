ZEPRO RUN愛在家扶公益路跑 7千跑友揮汗熱跑

「2018 ZEPRO RUN新竹場─愛在家扶公益路跑」27日在新竹南寮漁港環保公園熱鬧開跑。（陳育賢攝）

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「2018 ZEPRO RUN新竹場─愛在家扶公益路跑」27日在新竹南寮漁港環保公園熱鬧開跑。（陳育賢攝）
全統運動用品總經理余俊芳（左）將盈餘捐予新竹家扶中心主任沈俊賢。（陳育賢攝）

頂著34度高溫，天越熱為弱勢而跑的愛也越熱燙！「2018 ZEPRO RUN新竹場─愛在家扶公益路跑」27日清晨5點30分在新竹南寮漁港環保公園熱鬧開跑，7000多名跑友為新竹家扶孩子揮汗路跑，主辦單位除了捐贈盈餘給家扶外，也希望藉由路跑讓愛跑人士共同守護弱勢孩童的生活與希望。

今天上午新竹南寮海邊的氣溫最高達34度，雖然烈陽高照，但融化不了跑者的愛心與熱情，由台灣ZEPRO舉辦的愛在家扶公益路跑活動吸引了7000多位大小朋友報名參加，全統運動用品總經理余俊芳表示，希望藉由路跑，號召愛運動的朋友共同來作愛心，結果有7000多人前來秒殺名額，顯示社會暖流無處不在。

余俊芳說，這項公益路跑是近期新竹南寮少見的大型賽事，分為半馬組21K、路跑組10K、健康組4K，賽事路線行經彩虹橋、新竹17公里海岸線等知名風景區，跑者除了能沿途欣賞美麗海岸風光，主辦單位更準備有專業物資包括輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾、束口包等豐盛補給，讓路跑選手受到充分的保護。

(中時 )

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