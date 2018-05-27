漁民拿起水帶滅火 松柏港船舶義消分隊揭牌

台中松柏港船舶義消分隊27日揭牌，這支救災救護隊伍的成員全部都是漁民。（陳淑娥攝）

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台中松柏港船舶義消分隊27日揭牌，立法院副院長蔡其昌（左五）、台中市副市長林陵三（右四）等共同出席典禮。（陳淑娥攝）
台中松柏港船舶義消分隊27日揭牌，現場進行水域救援演練，以提升救生技能及培養團隊默契。（陳淑娥攝）

台中市義消總隊第5大隊松柏港船舶義消分隊27日揭牌，成員全部由漁民組成，立法院副院長蔡其昌表示，一步一腳印爭取建設松柏港，小型漁貨中心也將誕生，這支機能型的水域救災救護分隊，未來將有效協助發揮最佳救援能量。

松柏港船舶義消分隊27日上午舉行駐地揭牌儀式，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長林陵三、消防局長蕭煥章等共同出席，並進行水域救援演練，以提升救生技能及培養團隊默契。

蔡其昌指出，一步一腳印爭取建設松柏港，小型的漁貨中心也將誕生，讓松柏港除了傳統漁業活動外，也能加上休閒娛樂產業發展。而松柏港船舶義消分隊是由漁民組成的機能型救災隊伍，特別感謝民間團體等貢獻，讓松柏港越來越好！

消防局第5大隊、海巡署中部分署第3岸巡隊、松柏港船舶義消分隊、海龍救生義消分隊及三棲特搜義消分隊，現場也進行水域救援演練，以提升防汛期間的水域救生技能及培養團隊默契。

松柏港海域訓練駐地原為海巡署松柏港安檢所，因安檢所遷移閒置多時，2016年在蔡其昌的協調爭取下，海巡署同意無條件釋出，2017年完成財產移交大甲區公所，並委由松柏港產業觀光發展協會代管，平時供漁民休憩及為台中市消防局救災救護分隊辦理水域救援演練基地。

(中時 )

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