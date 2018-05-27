政論節目質疑財產申報不實　陳佩琪挺夫喊告

台北市長夫人陳佩琪於「三立新聞」臉書上留言，不滿政論節目討論不實，揚言若得不到回應將提告。（吳堂靖翻攝）

友善列印
中時

台北市長夫人陳佩琪今於「三立新聞」臉書上留言，不滿政論節目《54新觀點》 中提到柯文哲2015年3月 31日向監察院申報產時，多出2000萬元的來源不明財產，是不實指控，並說若得不到電視台回應將提告。柯文哲今出席活動時被問及此事，僅說回家會再跟太太商量一下。

陳佩琪留言表示，柯P和她在2014年9月21日選舉登記時，向信義行政中心申報的財產為房產8000萬、存款加基金約1280萬。柯文哲當選後為了避嫌，將基金贖回不再投資；到隔年3月底向監察院申報財產時，她的薪水加年終200餘萬、尚未處理的選舉補助款1000萬左右，一共多了1200萬左右，所以是原本的1280萬加1200萬約2400萬，再扣掉生活支出，因此當時的申報有2200萬存款。

除了發文挺夫外，陳更直接於柯文哲臉書留言，「或許你認為以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己，但我覺得在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 我將第一次上法院告人」。

陳更直言「雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢」，PO文一出，立刻引發網友熱議，直呼「全力支持柯文哲」、「佩琪加油」、「不要讓佩琪不開心」。

柯文哲今天到大稻埕參加活動，媒體詢問關於陳提告一事，柯文哲先表示「我回去想一下」，當媒體追問是否支持太太提告，柯文哲則反問電視台是否支持提告。

(中時 )

外交部：不少友邦人士對陸不切實… 到中市新建國市場買菜更方便 屯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。