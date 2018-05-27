政論節目質疑財產申報不實　陳佩琪挺夫喊告

2018年05月27日 15:16 中時 吳堂靖

台北市長夫人陳佩琪今於「三立新聞」臉書上留言，不滿政論節目《54新觀點》 中提到柯文哲2015年3月 31日向監察院申報產時，多出2000萬元的來源不明財產，是不實指控，並說若得不到電視台回應將提告。柯文哲今出席活動時被問及此事，僅說回家會再跟太太商量一下。

陳佩琪留言表示，柯P和她在2014年9月21日選舉登記時，向信義行政中心申報的財產為房產8000萬、存款加基金約1280萬。柯文哲當選後為了避嫌，將基金贖回不再投資；到隔年3月底向監察院申報財產時，她的薪水加年終200餘萬、尚未處理的選舉補助款1000萬左右，一共多了1200萬左右，所以是原本的1280萬加1200萬約2400萬，再扣掉生活支出，因此當時的申報有2200萬存款。

除了發文挺夫外，陳更直接於柯文哲臉書留言，「或許你認為以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己，但我覺得在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 我將第一次上法院告人」。

陳更直言「雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢」，PO文一出，立刻引發網友熱議，直呼「全力支持柯文哲」、「佩琪加油」、「不要讓佩琪不開心」。

柯文哲今天到大稻埕參加活動，媒體詢問關於陳提告一事，柯文哲先表示「我回去想一下」，當媒體追問是否支持太太提告，柯文哲則反問電視台是否支持提告。

(中時 )