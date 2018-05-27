終身未出名 史上首位修復兵馬俑史學家趙康民去世

2018年05月27日 16:06 中時電子報 喻華德

據《中央社》報導，1974年4月，中國大陸陝西省西安市臨潼縣的文化專員趙康民接到一通電話，自此成為中國大陸第一位修復出完整兵馬俑的人。他在5月16日因病去世，享壽82歲。

中國大陸第一位修復出完整兵馬俑的歷史學家趙康民在5月16日去世，享壽82歲。他將兵馬俑命名為「秦代武士俑」，「秦俑」便是出自於此。（圖/秦始皇帝陵博物院)

英國廣播公司（BBC）中文網報導，當年，農民正為缺水發愁，開始打井澆地。幾位農民打到了地下一公尺深的時候就挖到堅硬的紅土。紅土下面，他們發現了真人大小的陶器頭像，和一些銅製的箭頭。

由於發現地離秦始皇墓地不遠，趙康民接到上級電話後，與一位同事去了現場，「我們很激動，騎著自行車飛快地過去」。他之後發現的東西，超過了他所有的想像，是20世紀最震撼的考古文物：有8,000具之多的紅陶官兵像。

根據英國歷史學家曼（John Man）的著作「赤陶軍」（The Terracotta Army）說，趙康民到那裡的時候，「我看到有七八塊，有腳，有手，還有兩個頭，就在井附近，周圍還有些磚塊」。

他說，他馬上意識到這些很可能就是秦朝陶塑的殘骸。當地農民在幾個星期前就發現了這些東西，並且已經把其中一些銅製箭頭當成廢品賣了。趙康民要求他們馬上停止挖井。

這些文物被收集起來，用卡車運到了博物館。趙康民開始用手將這些碎片拼起來，有些甚至只有指甲大小。

3天後，兩具高178公分的紅陶戰士像修復完成，但正值文化大革命後期，他一度擔心兵馬俑遭損，藏著不敢公布，但最後仍被一名新華社記者無意間發現，「內部參考」（編按：《新華社》內部不公開發行的機密文件）上報中共中央。

北京當局決定對該片區域進行開鑿。至9月時，挖掘出超過500具兵馬俑。

今年二月，中國大陸陜西省文物局與英國利物浦國家博物館共同舉辦「秦始皇和兵馬俑展」。（圖/新華社 107年2月10日）

報導說，1987年，這批文物被納入聯合國教科文組織世界遺產名錄，兵馬俑被譽為「現實主義的傑作」。但相較當地農民楊志發，成為用鏟子挖到第一塊文物的「兵馬俑的發現者」，趙康民的發現者身份卻從未完全得到承認，他在中國大陸一點都不出名。

和那些在兵馬俑博物館簽名宣傳的農民不一樣，趙康民一直待在臨潼博物館裡（編按：曾任館長）。在生命的最後幾年，他不時戴著氈帽坐在他修復的兵馬俑旁邊，向好奇的遊客們講解。

「秦始皇和兵馬俑展」2月9日在英國利物浦世界博物館正式開幕。這是兵馬俑時隔11年再次在英國展出。（圖/新華社 107年2月10日）

1990年，他獲得中國大陸國務院的承認，獲准享受國務院特別津貼。

雖然趙康民並未因為這個重要的考古發現獲得更多名譽和財富，但他對自己已經頗為自豪。趙康民生前為遊客簽明信片和書時，都會寫上一個長長的落款：「趙康民，率先鑒定、修復、命名和試掘兵馬俑的人」。

據秦始皇帝陵博物院官網介紹，在秦兵馬俑陪葬坑遺址上建立的秦始皇兵馬俑博物館1979年正式開放，主要參觀點包括秦兵馬俑一、二、三號坑、銅車馬陳列廳。至今已有近7,000萬人次參觀，其中包括近200位國家元首和政府高層。秦兵馬俑先後在40多個國家和地區的80多個城市展出，海外觀眾超過2,000萬人次。

今年1月，法國總統馬克宏與夫人碧姬特抵達西安，進行為期3天的對華國事訪問。這是他當選總統後首次訪華。馬克宏選擇古絲綢之路起點西安作為首訪城市，表明了他希望傳遞歐洲和中國大陸將在「一帶一路」建設的框架內加強合作的信號。圖為馬克宏參觀一號坑。（圖/中新社 107年1月8日）

去年12月21日，24歲的美國德拉瓦州青年羅哈納（Michael Rohana）將在費城富蘭克林科學博物館展出的兵馬俑拇指折斷盜走，今年1月8日博物館館方發現兵馬俑受損，13日聯邦調查局(FBI)至羅哈納住處調查，他坦承犯行並交出兵馬俑拇指。陝西省文物交流中心氣憤表示，這是陜西文物出國展覽40多年來，首次發生偷竊損壞案件。這具兵馬俑價值450萬美元（約新臺幣1.3億元）。

(中時電子報)