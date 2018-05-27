到中市新建國市場買菜更方便 屯區285路公車增班擴大路線範圍

為方便住在台中市屯區的民眾至新建國市場，市府交通局規畫6月1日起，285路公車增班並擴大路線範圍。（盧金足翻攝）

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新建國市場是台中人的大廚房，也是台中地區最大的傳統菜市場，屯區民眾想來建國市場採買食材，台中市府交通局27日表示，原由豐原客運經營的285路公車，6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑，除原來285正線，另外再增開285副線，正副線兩公車增至36班次，大幅滿足新興社區往返台中火車站的交通需求，也讓屯區方便前往新建國市場採買。

交通局長王義川指出，285路公車原由豐原客運經營，該公司因整體營業區域調整考量，申請釋出285路公車路權。交通局為使乘車服務不中斷，進行路線釋出公告，經評選後由東南客運取得路線經營權。

為持續強化屯區公車路網改革，提升屯區往返市區便利性，交通局長期觀察屯區乘車需求及地方意見。此次285路公車釋出路權，順勢將該公車路線起迄點調整為新建國市場及竹仔坑，並調整行經無公車路線服務的益民路一段、甲堤南路及至善路等。

王義川說，人口密集的益民路及新興社區逐漸增加的十九甲地區，交通局也主動協調東南客運增開285路公車副線，串聯行駛益民路二段、一段及十九甲地區的立仁路、立新街及立元路等，相當方便。

285路公車班次數由原本28班增為285正線24班、285副線12班，合計36班，路線串聯新建國市場、台中火車站(東站)、文化創意園區、中興大學、成功國中、修平科技大學等站點。285路公車副線則行經興大附中、立新國中小，因班次增加且公車服務範圍擴大，可連結東區、南區、大里區等區域的生活機能，滿足通勤、通學乘車需求，也具有購物、交通轉乘等功能。

王義川表示，交通局3年來實施公車路網改革，為縮短城鄉差距及響應節能減碳，透過新闢、調整公車路線方式，滿足不同的乘車需求，本次285路公車路線的調整，不僅滿足地方鄉親的乘車需求，也落實市府發展大眾運輸的理念。

(中時 )

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