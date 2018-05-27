MLB》送給哈波連3K 陳偉殷：他打得有點急

哈波這場比賽悶到爆，4個打數全都領到三振。(美聯社)

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中時電子報

效力馬林魚的旅美左投陳偉殷今(27日)對戰國民，雖第五度朝本季第2勝叩關失利，不過繳出久違的7.1局失1分好投，尤其三度面對哈波(Bryce Harper)，都飆出三振，更是令人激賞的演出，提到連K哈波3次，陳偉殷說，「感覺跟對其他打者差不多，是他狀況不好吧。」

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此役之前，陳偉殷和哈波在2012到2016年，共有18打數對戰紀錄，哈波打出5安，對戰打擊率2成78，另被K掉5次。然而這場比賽，兩人交手3次，陳偉殷可說是佔盡上風，他全場送出6K中，多達一半的三振，就是由哈波所「貢獻」的；哈波此役打了4個打數，全都領到三振。

陳偉殷認為，投起來整體感覺，和對上其他打者差不多，「他狀況比較不好吧，加上我都有先拿到好球數，讓他急著想出棒，這也變成自己的優勢。以前對到他會被打的球，其實3次加起來，有蠻多顆球都是他以前打得不錯的位置。」

陳偉殷今天狀況不錯，以速球搭配滑球為主，投94球中，60球是速球、18顆滑球。他透露這場的投球策略，有刻意想擾亂國民打者的節奏，「無論速差或球的位置，都控制得很不錯，該搶的好球數也都有搶下，要特別小心的球種，也達到一定的壓制力。」

要說陳偉殷這場唯一的敗筆，就是8上被狄佛(Wilmer Difo)打出左外野陽春炮，他說，「一開始轉彎，還以為會轉出去，結果彎到最後不彎了，剛好打到全壘打標桿。那顆沒控制好失投，被打出去只能說他打得好，這只是一個結果，盡量往好處想，不讓這個影響到心情。」

這支安打，僅是陳偉殷本場被打的第3安，卻不但讓國民把比分扳平為1比1，還把他打退場，再度錯失勝投，戰績仍維持1勝3敗，自責分率從6.55下修到5.22。在陳偉殷退場後，馬林魚牛棚9上大爆炸，讓國民一舉突破僵局，取得3分領先，終場1比4輸球。

陳偉殷投得精采，用球數也相當精簡，投完7局用不到90球，一度有望拚完封。不過他坦言，投的時候沒去想到這件事，「畢竟去年幾乎休一整年，今年局數對我來講，是一個比較大的障礙，局數拉長有一定難度，沒想到能投到這樣的球數，這是比較大的收穫。」

(中時電子報)

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