竹市聽障正妹曾紓寧 全國身障游泳獲雙金

自幼患有先天性聽力障礙的新竹市游泳正妹金牌選手曾紓寧，近日參加全國身障運動會游泳項目，再拿下2金2銀佳績。（陳育賢翻攝）

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自幼患有先天性聽力障礙的新竹市游泳正妹金牌選手曾紓寧，近日參加全國身障運動會游泳項目，再拿下2金2銀佳績。（陳育賢翻攝）

自幼患有先天性聽力障礙的新竹市游泳正妹選手曾紓寧，從小即在泳界不斷斬下佳績，近日參加全國身障運動會游泳項目，表現依舊亮眼，不負重望的拿下2金2銀，再為竹市爭光。

教育處表示，全國身心障礙運動會截至26日止，新竹市代表隊已累積5金4銀2銅的好成績，其中，曾紓寧個人就奪下100公尺仰、50公尺仰式雙料金牌及50公尺蝶式、50公尺自由式銀牌。

重度聽障的曾紓寧是在6、7歲左右時被家人發現聽力似乎有問題，原本家人以為善解人意的紓寧是說話慢的小孩，之後經醫師檢查才知是先天聽力障礙，但紓寧不因此而自暴自棄，靠著助聽器與一般人一同學習，不論運動、學業方面，表現的都比一般人還亮眼。

自幼與姊姊一同學習游泳的紓寧，在游泳項目表現一直搶眼，不但在新竹市保有多項紀錄，2005年僅就讀國中3年級的曾紓寧，以15歲之齡代表我國參加在澳洲舉辦為期6天的「2005墨爾本聽障奧運游泳錦標賽」時，即在50公尺仰式項目勇奪金牌，並以32秒31的佳績破大會紀錄，技驚四座。

被封為「水底玉嬌豚」的曾紓寧在她的水底無聲世界中，默默的從全中運、全運會，一直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽等賽事，不斷刷金破紀錄，已從新竹之光成為台灣的驕傲。

曾紓寧說，她一路走來從不給自己設定目標，自己也沒有太大野心，只有努力不懈的毅力，她也希望自己的例子能給其它像她一樣的朋友、孩子們一些鼓勵。

曾紓寧說，聽障選手在「比速度」的比賽會有點吃虧，因她們聽不到槍聲，只能偷瞄隔壁水道選手出發的動作，才能跟著起步，所以總是比人家慢半拍，不過沒關係，她都告訴自己只要游得更快一點，就可以追回來。

此屆全國身心障礙運動會，紓寧保持應有的實力，拿下聽障女子游泳組2面金牌，不但維持她個人4連霸的佳績，也向世人展現她樂觀、堅毅、永不放棄的個性與精神，就如同她說的「我從來不向命運低頭，即使出生就聽不見，我從來不懷疑，我可以打破世界紀錄。」

(中時 )

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