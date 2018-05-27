中市南屯國民運動中心開幕 林佳龍：第10座將落腳清水

2018年05月27日 15:37 中時 盧金足

南屯國民運動中心工程獲得今年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定。（盧金足攝）

南屯國民運動中心已於5月14日至20日辦理為期7天的試營運，期間開放民眾免費入館搶先體驗新場館設施。（盧金足攝）

台中市南屯國民運動中心設有綜合球場等多元專業運動設施，球友不必在戶外烈日下打球。（盧金足攝）

南屯國民運動中心館內規畫室內溫水游泳池、體適能中心等設施。（盧金足攝）

一名民眾到台中市南屯國民運動中心，看到市長林佳龍（左）稱讚有運動中心真好，人要運動才會健康。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）表示，未來三井Outlet開幕後，也會帶來大量人潮，規畫將在清水設置第10座國民運動中心，希望讓市民規律運動、促進健康。（盧金足攝）

台中市南屯國民運動中心27日開幕，是台中第三座開幕的國民運動中心，館內規畫室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室等設施，並將舉辦各項運動研習課程，提供多元運動服務。市長林佳龍希望透過國民運動中心促進市民規律運動、保持健康，市府也會持續興建標準運動場館，提升運動風氣，未來海線地區三井集團Outlet開幕也會帶來大量人潮，規畫將在清水設置第10座國民運動中心，希望讓市民規律運動、促進健康。

運動局今日舉辦南屯國民運動中心開幕典禮，由林市長、運動局長王慶堂、立法委員張廖萬堅、市議員何文海、張耀中、朱暖英、劉士州等人共同啟用，宣告台中第三座國民運動中心與市民見面。

林佳龍表示，南屯區人口越來越密集，運動中心的啟用將可滿足在地運動需求，除了規畫多項運動設施，也與附近學校合作興蓋停車場，提供241個汽車車位及98個機車車位，解決在地停車問題。另外，南屯國民運動中心工程也獲得今年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定。

「市府推動國民運動中心是以10萬以上人口的行政區作為設置標準！」林佳龍表示，目前已規畫9座，而海線雖然沒有超過10萬人口的行政區，擁有自己的生活圈，未來三井Outlet開幕後，也會帶來大量人潮，因此規畫將在清水設置第10座國民運動中心，希望讓市民規律運動、促進健康。

林佳龍也說，台中明年將舉辦東亞青年運動會，為迎接這項奧運體系賽事，市府積極興建標準運動場館，將持續努力，讓台中成為運動城市。

南屯國民運動中心館內規劃室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等多元專業運動設施；另考量運動中心停車空間與南屯國小停車場連通，市府也進行周邊動線、人行道及騎樓改善，確保學生進出安全。

南屯國民運動中心興建完成後，依《促進民間參與公共建設法》委託民間廠商營運管理，將由專業團隊投入資金增購運動設備，聘請專業人力規畫課程，帶給市民嶄新運動環境。

運動局表示，南屯國民運動中心於5月14日至20日已辦理為期7天的試營運，期間除開放民眾免費入館搶先體驗新場館設施，並推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈等多項體驗課程。開幕後，將再辦理多元運動研習課程、健康講座、各式體育競賽等活動，滿足不同年齡族群運動需求。

(中時 )