連偷2家藥妝警查尋未果 竊賊上派出所被認出

趙姓女子在藥妝店內行竊畫面。〔警方提供〕

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趙姓女子在藥妝店內行竊畫面。〔警方提供〕
趙女自投羅網，前往漢中所求助一眼被員警認出。〔警方提供〕

一名趙姓女子日前涉嫌連續在北市萬華區西門町2家藥妝連鎖店順手牽羊，店方事後發現向轄區萬華警分局漢中所報案，警方調帶追查出現斷點膠著。沒想到趙女自投羅網，事隔近1個月，趙女跑到漢中所報案請求警方協尋她遺失的包包及鑰匙，員警蘇柏昕一眼就認出趙女就是涉嫌行竊藥妝店對象，當場留置偵詢後函送法辦。

107年4月23日晚間，位在西門町成都路上的屈臣式及三友藥妝店，連續遭人在店順手牽羊偷走化妝品等物品，2店家先後前往轄區漢中派出所報案，警方調閱店內監視器，發現都是同一名戴白框眼鏡的女子所為，警方進一步要調閱週邊路口監視器影像追查，發現女子消失在人群中，追查出現斷點，案情因而陷入膠著。

但法網恢恢，事隔近一個月後的5月21日晚間，有一名戴著白框眼鏡的女子走進漢中所，請求員警幫忙找尋日前遺失的包包和鑰匙，員警蘇柏昕根據白框眼鏱特徵，一眼就認出報案女子就是日前涉嫌在藥妝店行竊的女子，警方當場將她留置詢問，女子還一度否認，但警方出示藥妝店監視器影帶，女子見無法抵賴，才坦承影像中人是她無誤。

警方調查，女子姓趙，現年53歲，有竊盜前科。她供稱當天出門前曾吃了3、4顆安眠藥，導致精神恍惚，根本不記得是否在店內偷過東西，警方詢後將趙女依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時 )

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