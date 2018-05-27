加油要快！汽、柴油28日起漲0.2元

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受到美、中貿易爭端降溫，委內瑞拉經濟危機，美國原油庫存意外增加等因素影響，促使國際油價上下震盪，本週均價仍向上墊高。影響所及，依中油浮動油價機制，國內各式汽、柴油每公升本應漲價0.4元，惟因緩漲機制，中油吸收0.2元漲幅，28日起汽、柴油各調漲0.2元。

台塑化基於競爭原則，也跟進宣布28日凌晨1時起，汽油及柴油批售價格每公升各漲價0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.3元。

另，台塑化28日凌晨1時起，參考零售價則為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油30.6元、98無鉛汽油32.7元、超級柴油27元。

中油表示，原油價位受市場操作美伊關係緊張、委內瑞拉總統選舉爭議與可能遭美國進一步制裁等地緣政治議題影響，國際油價於高檔震盪走揚，但因經濟部日前公布之油價平穩機制，經計算汽、柴油每公升各吸收0.2元，因此依公式計算，汽、柴油每公升均調漲0.2元。

石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯帶頭的非OPEC產油國減產協議，終於讓布蘭特原油期貨價格逼近80美元；不過，伊朗、委內瑞拉面臨美國制裁，原油出口將萎縮，OPEC內部開始有考慮增產的聲音出現。

受制石油輸出國組織（OPEC）傳言可能考慮增產，加上美國上週原油庫存意外增加，產量續創新高的影響，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月24日下跌1.13美元，成為每桶70.71美元，創5月11日以來收盤低。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也走跌1.01美元，每桶為78.79美元，結束連續3個交易日的漲勢。

分析師指出，俄羅斯能源部本週將跟沙國會面，討論油市現況，並辯論是否要放寬24個國家先前同意的產油限制。其實，油價來到80美元，實已遠高於預期，對所有人來說，都是個意外。

然而，並不是油價愈高、對產油商就愈好，因為油價太高、會導致市場過熱，進而讓供需失衡、供給過剩。不只如此，部分國家也擔憂，油價高漲可能會促使美國頁岩油商加大產出力道。

俄羅斯認為，雖然放寬產油上限的確有這個可能性，但必須全面評估整體局勢後，才能做出決定。為免油市失控，若要放寬產油上限，速度將會相當「緩慢」(gradual)。希望2018年過後，產油國仍能繼續合作。

(工商 )

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