陳景峻去職「太肅殺」？ 姚文智批：柯對秘書測謊才肅殺

友善列印
中時

民進黨選對會將於明天決定台北市長人選並向黨主席蔡英文建議，外界關注若提名確立，台北市副市長陳景峻的去留將是問題，台北市長柯文哲今則形容「一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」對此，綠委姚文智今受訪說，他不清楚陳景峻請辭的理由，但目前沒有人要求陳辭職，反駁柯還曾對自己助理測謊，「到底誰比較肅殺？」

有意參選台北市長的姚文智今前往新一代設計展參觀，由於2018年的主題為「翻」，與姚的競選主軸「翻轉台北」相近，被媒體詢問是否來此拉抬年輕人支持。姚說，台北的翻轉不是只有換市長，而是在各個觀念領域都能翻轉，他常常參與設計展活動，未來都市改造要借重許多年輕人的想法。

針對國民黨副主席質疑，民進黨提名可能是打假球，姚文智則反駁，只要提名，他參選到底，而且意志非常堅定。姚也比喻，國民黨提了一個立委選不上，4年前同年6月民調沒有超過連勝文的人，而國民黨有「換柱」前科，「會不會又換丁？who kmows？」

至於柯文哲稱陳景峻若因此去職「搞得太肅殺」，姚指出，柯文哲曾對自己的小秘書測謊，原因是什麼外界都不解，難道是秘書曾在民進黨團隊當過助理嗎？姚說，「柯市長誇大其辭了，別忘了，他曾對自己的助理測謊，到底誰比較肅殺？」

外界多半認為柯文哲在年輕族群有較高支持度，姚文智則說，柯是新聞最多的人物，知名度也最高，認為民調有太多誤會，他會爭取所有年齡層的支持；未來市政能否支持年輕人，讓他們有良好的創業環境、減輕居住與求職壓力。

由於明天民進黨選對會將確定台北市長人選，姚說，他尊重選對會討論，強調不管是政見發表會、辯論，或者市政的準備，他都付出最多的心血，「我的意志非常堅定，期待會有好的結果。」

(中時 )

廠商安心配合！台中市營造業經濟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。