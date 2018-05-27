陳景峻去職「太肅殺」？ 姚文智批：柯對秘書測謊才肅殺

2018年05月27日 16:21 中時 郭建伸

民進黨選對會將於明天決定台北市長人選並向黨主席蔡英文建議，外界關注若提名確立，台北市副市長陳景峻的去留將是問題，台北市長柯文哲今則形容「一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」對此，綠委姚文智今受訪說，他不清楚陳景峻請辭的理由，但目前沒有人要求陳辭職，反駁柯還曾對自己助理測謊，「到底誰比較肅殺？」

有意參選台北市長的姚文智今前往新一代設計展參觀，由於2018年的主題為「翻」，與姚的競選主軸「翻轉台北」相近，被媒體詢問是否來此拉抬年輕人支持。姚說，台北的翻轉不是只有換市長，而是在各個觀念領域都能翻轉，他常常參與設計展活動，未來都市改造要借重許多年輕人的想法。

針對國民黨副主席質疑，民進黨提名可能是打假球，姚文智則反駁，只要提名，他參選到底，而且意志非常堅定。姚也比喻，國民黨提了一個立委選不上，4年前同年6月民調沒有超過連勝文的人，而國民黨有「換柱」前科，「會不會又換丁？who kmows？」

至於柯文哲稱陳景峻若因此去職「搞得太肅殺」，姚指出，柯文哲曾對自己的小秘書測謊，原因是什麼外界都不解，難道是秘書曾在民進黨團隊當過助理嗎？姚說，「柯市長誇大其辭了，別忘了，他曾對自己的助理測謊，到底誰比較肅殺？」

外界多半認為柯文哲在年輕族群有較高支持度，姚文智則說，柯是新聞最多的人物，知名度也最高，認為民調有太多誤會，他會爭取所有年齡層的支持；未來市政能否支持年輕人，讓他們有良好的創業環境、減輕居住與求職壓力。

由於明天民進黨選對會將確定台北市長人選，姚說，他尊重選對會討論，強調不管是政見發表會、辯論，或者市政的準備，他都付出最多的心血，「我的意志非常堅定，期待會有好的結果。」

(中時 )