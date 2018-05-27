熱出病了 5月熱傷害急診282人次暴增7成62

高溫下從事戶外運動要留意補充水分，以免中暑。（中時資料照片）

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中時

熱浪襲台屢創高溫紀錄，伴隨全台熱傷害患者直線飆升，今年5月迄今已有282人次就醫，較去年整個5月的就診人次多出7成62，醫師呼籲，家住頂樓的民眾注意適時打開冷氣降溫，以免陷入危險情境。

根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，今年5月1日至17日全台因為熱傷害就診人次142人，不過，從5月18日至26日，就診人次已從142人次跳升至282人次，9天暴增140人次，高熱襲擊不容小覷。

昨天單日全台已有23人次因熱傷害就醫，這是5月以來第2高數字，衛福部急診就醫資料顯示，今年5月至今已有282人次就醫，去年整個5月才160人次，這還不算今（27）日台北測站創下122年來5月最高溫38.2度帶來的重傷害。

對於近日來高溫炎熱，國民健康署提醒容易受到熱傷害的6大高危險族群，包括體重過重者、慢性病患、藥物服用者、室外工作者、閉密環境工作者、嬰幼童與逾65歲的長者，甚至一般人都可能出現熱傷害，民眾都應確實做預防熱傷害。

台北醫學大學附設醫院急診重症主任高偉峰表示，每年5月起氣溫升高之際會有較多季節性熱傷害病患出現，如果家中有人神智不清或是伴隨其他疾病的年長者更要注意中暑的預防，其中最重要的是有效「散熱降溫」。

(中時 )

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