尹馨單身2年冒出兩個女兒：想掐死導演！

2018年05月27日 16:53 中時 林淑娟

尹馨。（蘇蔓攝）

雲中岳、尹馨、陳孟琪。（蘇蔓攝）

雲中岳、尹馨、陳孟琪。（蘇蔓攝）

雲中岳。（蘇蔓攝）

尹馨、雲中岳、陳孟琪、導演陳慧翎等人出席首映。（蘇蔓攝）

尹馨27日出席公視戲劇《茉莉的最後一天》與政大中文影展合作首映活動，她戲中飾演兩個高中生的媽，還必須素顏、沒眉毛上陣，坦言一開始很抗拒，收到導演陳慧翎邀約訊息的反應是沉默已讀不回，開玩笑直嚷「想掐死導演」，後來因為劇本很好被說服，加上與陳慧翎有多年好友情誼，考慮了2個月，才放下女明星的心理障礙義氣相挺。她說：「放下女演員女明星心裡對某些角色的障礙，才會更接近演員本質。」

這是尹馨繼《川流之島》後再戰高難度角色，演出追尋女兒死因的崩潰母親，她劇中對女兒控制欲超強，不但家中裝監視器監看女兒動向，甚至女兒死後還用新科技窺探女兒生前的記憶，被問以後會不會變成有控制慾的母親？尹馨說，以她對自己要求頗高來看，很可能也會變成有控制慾的母親，「但通常這樣不會有什麼好下場，知道太多會不快樂」，所以她對小孩應該會持放任態度，

談戀愛時也有控制欲？她說以前年輕時會想對男友查勤，想看對方電腦、手機，最忍受不了男友的欺騙，她會情緒會崩潰。她自稱單身已2年，對結婚生子想法是順其自然，沒有約會對象嗎？她回「很可惜也沒有」，算是空窗最久的一次。她以前偏愛外型圓胖男，現在擇偶條件已有些改變，好像不會再看體型了，覺得可靠、誠實比什麼都重要。

以前的她壓根不想生小孩，也沒想像過如果有了小孩後會是什麼樣的媽媽，不過演媽媽後，她開始想像有沒有可能在現實中當個母親，也覺得可以認養小孩就好，不一定要是自己生的，她不是害怕生養小孩的過程，是怕自己「嫁錯人」！ 現階段的她覺得「生小孩離我蠻遠」，就是享受跟2個姪女的相處。

尹馨這次飾演年輕新秀王淨、陳孟琪的媽媽，拍攝過程中，為能進入角色，她休息時間幾乎不說話，氣場強大讓兩個後輩相當害怕。尹馨笑問陳孟琪：「有沒有很怕我？」陳猛點頭答：「有，尹馨姐一上戲眼神很可怕，會把人嚇死，但馬上就能進入狀況！」尹馨解釋其實是為了幫助對手演員更入戲，劇中她是一位嚴厲的母親，跟兩位女兒有很大的疏離感，雖然殺青後有跟她們特別解釋，但不知道對方能不能理解這樣的選擇與用心。

資深男星雲中岳演出茉莉的父親，和尹馨是一對貌合神離的夫妻，雲中岳說，他在劇中就是一位低頭族、只顧滑手機，有亞斯柏格症沈浸在自己世界的父親，本來不知道怎麼演，只好參考台北市長柯文哲。他透露現在也常掛網上臉書，私下也常被老婆唸「怎麼一直在看手機」，原本就有老花眼現在更花了。

(中時 )